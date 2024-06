SONDEO ¬ ¿La mayor herencia de AMLO? La politización de las mayorías, dicen mexicanos

Comenzó la cuenta regresiva de 100 días para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejé la cabeza del Poder Ejecutivo, luego de tres intentos desde la elección de 2006 y después de fundar Morena. El mandatario, desde que asumió la Presidencia, ha dicho que luego de entregar la estafeta a Claudia Sheinbaum se va a retirar de la política pero ¿cuál será su legado?

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejará la Presidencia de la República el próximo 1 de octubre, cuando entregue la estafeta a quien se convertirá en la primera mujer Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

López Obrador terminará su sexenio como el primer Presidente “emanado de la izquierda” en la historia del país, con niveles altos de popularidad y un paquete de reformas que podría aprobarse en los próximos meses.

A menos de 100 días de que entregue la banda Presidencial, SinEmbargo salió a preguntarle a algunos y algunas ciudadanas sobre el legado de López Obrador y, tal como analistas señalaron, las opiniones recabadas se resumen en una gestión que será recordada por ser cercana a la gente, en especial de los más pobres.

Entre los comentarios, algunas personas destacaron el apoyo a adultos mayores y la politización de la sociedad; también la resiliencia de López Obrador para llegar a la Presidencia.

“Primero los pobres fue lo que dijo y lo ha cumplido. Hubo un cambio con Cuauhtémoc Cárdenas, un parteaguas para que haya más democracia porque antes era la dedocracia, y hemos vamos avanzando”, fue lo que comentó Israel Alvarado frente a Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Carlos Lerma dijo que el legado del Presidente López Obrador es “haber despertado el amor por la patria, nos ha enseñado a ser resiliente porque tardó pero llegó a dónde quería y lo más grande que deja es que mostró al enemigo, no sabíamos cómo era el enemigo y nos dejó una nueva forma de luchar”.

“Yo creo que su legado es la politización que ha logrado en la gente, creo que antes todos pensábamos que todos los políticos eran iguales y ahorita hay mucha más participación, mucho interés. Otra cosa que deja también es la reorientación de la política con una dimensión más social”, fue el comentario de Beatriz Martínez.

Sobre el legado del mandatario federal, José Dávila sostuvo que hizo ver “la hipocresía de las élites”, y que unió al país. “Eso es algo difícil de deshacer”. Alexandra Garay dijo que el mayor aporte está en las escuelas del Bienestar y el apoyo a las personas adultas mayores, “nos demostró que si no se roba, se puede aprovechar el presupuesto”. Y en ese mismo sentido, Jazel, quien vio positivo los apoyos sociales.

Nacido hace 70 años en Tepetitlán, municipio de Macuspana, Tabasco, Andrés Manuel López Obrador pondrá fin a su largo viaje en la política: “yo ya me retiro por completo, voy a atender a mi familia y ya les dije que no se hablará más de política. No voy a viajar en aviones comerciales, no quiero ir a una biblioteca y que me tomen una foto, no. Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante”, reiteró sobre su pronto exilio en “La Chingada”, un rancho que pertenece a su familia y que está ubicado en Palenque, Chiapas.

