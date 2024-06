100DíasConAMLO ¬ El Presidente llega a recta final con alta popularidad y su Plan C

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).– Este domingo comienza la cuenta regresiva de 100 días para el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el primer Presidente de izquierda en la historia del país que llegó al poder luego de tres intentos y después de fundar Morena, su propio partido que en la última elección conquistó –con un número aplastante de votos– de nueva cuenta la Presidencia y la mayoría en el Congreso, lo que le permitirá consumar su ambicioso “Plan C”.

El hijo de Manuela y Andrés Manuel, nacido hace 70 años en Tepetitlán, municipio de Macuspana, Tabasco, pondrá fin a su largo viaje en la política el 1 de octubre cuando entregue la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien considera una compañera de lucha desde que el era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Yo ya me retiro por completo, voy a atender a mi familia y ya les dije que no se hablará más de política”, reiteró el Presidente López Obrador el pasado 18 de junio sobre su pronto exilio en “La Chingada”, un rancho que pertenece a su familia y que está ubicado en Palenque, Chiapas. “No voy a viajar en aviones comerciales, no quiero ir a una biblioteca y que me tomen una foto, no. Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante”.