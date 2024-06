Julian Assange agradece al Primer Ministro de Australia por ayudarlo en su liberación

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS).- El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aterrizó este miércoles en Canberra, Australia, escala final de un periplo que arrancó con su excarcelación el martes en Reino Unido, y ha dado las gracias al Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, al que aseguró que le ha “salvado la vida” gracias a su mediación en el caso.

Assange, que no había mantenido nunca una conversación con el mandatario australiano a pesar de que ha sido un férreo defensor de su puesta en libertad, mostró su “más profunda gratitud” por la ayuda prestada por el Primer Ministro durante una llamada telefónica. En este sentido, comparó el trabajo diplomático del Gobierno australiano con una misión de The A-Team y agradeció también al Embajador australiano, Kevin Rudd, y al Alto Comisionado de Australia en Reino Unido, Stephen Smith.

A su llegada a suelo australiano tras varias escalas, entre ellas una en las Islas Marianas del Norte para firmar el acuerdo judicial que ha posibilitado su puesta en libertad, el periodista y programador australiano fue recibido por miembros de su familia, entre ellos su mujer, Stella Assange, quien dio las gracias al pueblo australiano por su apoyo durante más de una década.

Earlier tonight I was pleased to speak with Julian Assange to welcome him home to his family in Australia. pic.twitter.com/r0Yl3iJtdb

— Anthony Albanese (@AlboMP) June 26, 2024