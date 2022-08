Habrán 2,800 antenas de servicio de Internet en zonas rurales, confirma la CFE

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) adelantó que instalarán dos mil 800 antenas de comunicación de Internet, las cuales beneficiarán a 18 mil 634 poblaciones y 6.4 millones de habitantes.

José Carlos Paredes Aquino, Gerente de la División de Distribución Sureste de la CFE, comentó durante el Encuentro con trabajadores de la Comisión e Internet para Todos en el estado de Chiapas, que la instalación de dichas antenas del servicio de Internet de la CFE llegará hasta comunidades olvidadas por su orografía, aprovechando la infraestructura de la Comisión y, en los casos que no haya, se llevará a cabo obra civil sin faltar el respeto a los usos y costumbres de las regiones.

En los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco se instalarán 873 antenas, las cuales conectarán a cinco mil 201 poblaciones en beneficio de 1.2 millones de personas.

Para llevar a cabo este trabajo, se emplearán torres de telecomunicaciones y estructuras de alta tensión, los cuales ayudarán a la ampliación del servicio de Internet. Asimismo, se aguró que no habrán complicaciones con las transferencias y actividades digitrales del Banco del Bienestar, ya que su conectividad funciona a través de satélites.

El Director General de la CFE, Manuel Bartlett, destacó el esfuerzo del Presidente Andrés Manuel López Obrador para crear la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, con el fin de ampliar la red de comunicación en el país.

Asimismo, reiteró la capacidad de la Comisión para llevar a cabo los trabajos de construcción de las torres a lo largo de México, atribuyendo esta habiidad a “los trabajadores de esta gran empresa, que ya lleva electricidad al país. [Ellos] pueden llevar ahora este gran proyecto”.

Por su parte, el Presidente López Obrador, quien también asistió al evento, recordó la gran cobertura eléctrica en el país —siendo del 99.6 por ciento— por lo que busca que el siguiente paso sea llegar a cifras similares pero en Internet.

” Nos comprometimos a que habrá internet para todos, y gratis, en escuelas, centros de salud, los Bancos del Bienestar […] [Los trabajadores de la Comisión] ya electrificaron todo México, ¿por qué no vamos a poder llevar internet a todo el país con los trabajadores de la CFE?”, dijo el mandatario.

Además, se mostró confiado en que se logrará a dicha meta, ya que señaló su confianza en los trabajadores eléctricos, poniendo de ejemplo sus esfuerzos para restablecer el servicio eléctrico cuando hay desastres natuerales.

También aprovechó la oportunidad para recordar el propósito de la CFE, el cual se centra en el servicio a la población y asegurando que no tiene ningún tipo de fin de lucro, comparando la empresa estatal con Iberdrola.

“Estos tecnócratas corrputos modificaron las leyes para darle el mismo tratamiento a Iberdrola que a la CFE: por eso andan ahora enojados, porque llevamos a cabo una reforma a la Ley Eléctrica para darle el lugar que merece la Comisión”, sentenció.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el Presidente López Obrador informó que se instalarán cinco mil antenas de Internet gratuito en 140 mil comunidades apartadas: unas instaladas por la CFE y otras por Altán, que es una empresa mixta, ya que el Gobierno Federal cuenta con acciones dentro de la misma.

Además, resaltó que esta acción únicamente puede ser llevado a cabo en zonas rurales ya que, por el momento, el Gobierno no cuenta con concesiones para instalar los servicios de telefonía celular e Internet en zonas urbanas, ya que estos deben de ser contratratados a través de empresas privadas.

Las antenas son para los pueblos donde no llegan las empresas particulares. Pero la empresa de la @CFEmx no tiene fines de lucro. Lo que nos interesa es que la gente tenga acceso a internet, porque no hay: @lopezobrador_. pic.twitter.com/OmnJwDgtvN

— SENER México (@SENER_mx) August 26, 2022