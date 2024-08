Claudia nombra como director de Pemex a Víctor Rodríguez Padilla, experto en energías

El nuevo director de la paraestatal es Físico y Maestro en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, Francia.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que el doctor Víctor Rodríguez Padilla será el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante su sexenio, sucediendo a Octavio Romero, quien se mantuvo los seis años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Nos conocemos hace muchísimos años, pero tenemos la misma carrera, aunque estudiamos en distintos lugares el doctorado. Estudió Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Quizá fue el primer físico que se fue a hacer la maestría en Ingeniería en Energía, pero tuvimos maestros similares. Él hizo el doctorado en Economía de la Energía en la Universidad de Grenoble”, informó Sheinbaum en conferencia de prensa.

Rodríguez Padilla es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido asesor en el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y varias dependencias gubernamentales.

Ha sido asimismo consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Latinoamericana de Energía, Oxfam e Iniciativa Climática México y miembro fundador de organismos No Gubernamentales, entre ellos el Observatorio Ciudadano de la Energía.

Rodríguez Padilla es experto en economía y política de la energía, organización y regulación de las industrias de la energía, contratos, régimen fiscal, seguridad energética, transición energética, petróleo, gas natural, electricidad e integración energética en América del Norte. Tiene 42 años de experiencia en el sector energético.

Ha sido un defensor de las empresas energéticas del país, de la soberanía energética y una de las personas que más conoce el sector energético mexicano.

“Quiero agradecer a la Presidenta Electa por la gran oportunidad que me ha dado para participar en su equipo de Gobierno, específicamente en Petróleos Mexicanos, la empresa más grande del país Es un honor, un reto y una gran responsabilidad que acepto con alegría, entusiasmo y ánimo emprendedor. No voy solo, en los días que vienen me estaré integrando a un equipo de profesionales, brillantes, con vastos conocimientos, experiencia, y convicción nacionalista”, dijo el próximo director de Pemex este lunes.

Sheinbaum, por su parte, informó que Romero Oropeza, quien finaliza su tarea como director de Pemex, “se queda en el equipo”, y dará detalles en los próximos días.

Rodríguez Padilla adelantó que trabajará “muy de cerca” con Luz Elena González, la próxima Secretaria de Energía y “la cabeza del sector, mi autoridad, porque Pemex no se manda solo”, así como la coordinación con el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, quien continuará entre el gabinete de López Obrador y de Sheinbaum. “Va a ser fundamental para estabilizar la situación financiera, y financiar los proyectos del futuro”, dijo el nuevo director de la paraestatal.

“¿Qué hemos hechos los últimos seis años? En los últimos seis años ha sido un periodo muy importante en la historia de este país porque hemos rescatado a Petróleos Mexicanos, que quedó deshecho por las políticas neoliberales que se hicieron durante todo ese periodo de seis sexenios. Nos entregaron una empresa en ruinas, con refinerías cayéndose a pedazos que afortunadamente se han restituido, y estamos en procesos de aumentar su capacidad. Hemos limitado las importaciones, estamos cerca de llegar a la autosuficiencia y ha sido un esfuerzo muy importante en términos de rescate de la empresa que tanto le ha dado a los mexicanos”, diagnosticó.