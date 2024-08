La influencer YosStop es detenida por presunto uso indebido de redes sociales

El despacho ERGM Abogados, que representa a la influencer YosStop, emitió un comunicado en el que señala que la orden emitida por el Juez vulnera los derechos de Hoffman.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La creadora de contenido Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue detenida este lunes y presentada ante las autoridades capitalinas por el presunto delito de agresión contra una de sus excolaboradoras.

De acuerdo con los primeros reportes, la youtuber fue detenida por incumplimiento a medidas cautelares al agredir a una mujer con quien tenía una sociedad y a quien exhibió en redes sociales. Esto tras llevarse a cabo una audiencia en el Juzgado de Control del Reclusorio Oriente, donde se dictaminó su arresto administrativo por un lapso de 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como “Torito”.

Minutos más tarde, el esposo de la influencer, Gerardo González, confirmó la noticia en su cuenta de Instagram al mencionar que detrás de la detención se encontraba un supuesto lavado de dinero por parte de los demandantes, a fin de perjudicar la imagen de Hoffman; además de mostrar su molestia contra las autoridades de la Ciudad de México.

Gerardo González, pareja de Yosseline Hoffman a.k.a YosStop denuncia que la influencer está siendo extorsionada, esto en medio de su detención. pic.twitter.com/boSlHcZRj5 — Leonardo Vega (@Leo_vega) August 26, 2024

“No es posible que a estas alturas en este país exista todavía la posibilidad para un grupo de personas rateras, ladrones, extorsionadores, mentirosos y ambiciosos se junten con lo podrido de un sistema tribunal, lo corrupto de un sistema, para afectar la vida de una persona”, aseveró.

Asimismo, el despacho ERGM Abogados, que representa a la influencer YosStop, emitió un comunicado en el que aseguran que desde el 13 de marzo de 2024, “una mujer solicitó vía audiencia ante Juez de control que ordenara medidas de protección en contra su clienta, de las cuales se encuentran la suspensión de sus cuentas en Instagram, TikTok, Facebook y X, antes Twitter.

Sin embargo, aunque aseguran que Hoffman cumplió los requerimientos legales, las autoridades capitalinas procedieron a su detención durante la mañana de este lunes, a la que calificaron de injustas: “La asesoría jurídica de la contraparte solicitó que se impusiera de manera inmediata un arresto administrativo por un plazo de 36 horas, bajo el argumento de que incumplió las medidas vigentes, ya que Yoss compartió una publicación en su cuenta personal”.

En el comunicado señala que la orden emitida por el Juez vulnera los derechos de Hoffman, debido a que las demandas no están relacionadas con el caso y entre las restricciones no se especificaba que la influencer no pudiera hacer uso de las plataformas digitales, solo se pedía su eliminación.

“La contraparte solicitó un arresto administrativo de 36 horas contra la influencer bajo el argumento de que incumplió las medidas de protección vigentes, ya que Yoss compartió una publicación relacionada a la venta de un departamento desde su cuenta personal de Facebook (…) Con está orden de arresto se está violentando el derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión y al derecho de trabajar, pues el sustento de vida es en contenido que se genera en sus cuentas”, agrega.

Por último, el despacho de abogados destacó que las acusaciones contra YosStop son totalmente falsas, por lo que su arresto está fuera de la Ley: “Nunca existieron los actos con los que supuestamente nuestra cliente violenta a la contraparte, por lo que las medidas impuestas no sólo no están previstas en la Ley; sino que son excesivas e infundadas”.

“Nuestra cliente no ha hecho uso de sus redes sociales, ha sido por prudencia y decisión propia, más no porque exista prohibición alguna para ello”, concluyeron en el boletín vía redes sociales.

Esta no es la primera vez que Hoffman enfrenta problemas con la Ley, debido a que en 2021 pasó cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla tras su presunta participación en un delito de pornografía infantil; sin embargo, obtuvo su libertad después de que reclasificaran su caso a discriminación.