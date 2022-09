VIDEO: DART, de la NASA, desvía con éxito un asteroide en una prueba sin precedentes

Cabo Cañaveral, Florida, EU, 26 de septiembre (AP).- Una nave espacial de la NASA embistió un asteroide a una velocidad vertiginosa el lunes en un ensayo general sin precedentes para el día en que una roca asesina amenaza a la Tierra.

Telescopios en todo el mundo y en el espacio apuntaron al mismo punto del cielo para capturar el espectáculo. Aunque el impacto fue obvio de inmediato (la señal de radio de DART cesó abruptamente), pasarán días o incluso semanas para determinar cuánto cambió la trayectoria del asteroide.

La misión de 325 millones de dólares fue el primer intento de cambiar la posición de un asteroide o cualquier otro objeto natural en el espacio.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022