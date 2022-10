VIDEOS: Ataque terrorista a santuario en Irán deja 15 muertos y decenas de heridos

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 26 de octubre (AP) — Hombres armados atacaron un importante santuario chiíta en Irán este miércoles, con un saldo de al menos 15 muertos y decenas de heridos. Mientras tanto, en otras partes del país, se realizaron manifestaciones al cumplirse 40 días de la muerte de una mujer estando presa, hecho que ha provocado la mayor movilización contra el Gobierno en más de una década.

La televisión estatal atribuyó el ataque a los “takfiris”, término alusivo a los extremistas sunitas que han atacado en el pasado a la mayoría chiita. El ataque no parecía tener relación con las manifestaciones.

El sitio web oficial del poder judicial informó que arrestaron a dos de los agresores y un tercero seguía prófugo después del ataque a la mezquita Shah Cheragh, el segundo santuario en importancia en Irán. La agencia noticiosa estatal IRNA informó la cifra de muertos y dijo que 40 personas resultaron heridas.

Un sitio noticioso que se considera allegado al Consejo Supremo Nacional de Seguridad dijo que los agresores eran extranjeros, sin entrar en detalles.

Tales ataques son inusuales en Irán, pero en abril un hombre mató a puñaladas a dos clérigos en el santuario Imán Reza, el sitio chiíta más venerado del país, en la ciudad norteña de Mashhad.

Por otra parte, hoy, miles de manifestantes salieron a las calles en una ciudad del noroeste para conmemorar los 40 días de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, estando presa por la policía de la moral, el hecho que detonó las protestas.

En la rama chiíta del islam, como en muchas otras tradiciones, los decesos se recuerdan de nuevo 40 días después, normalmente con muestras de dolor. En la localidad natal kurda de Amini, Saqez, el lugar donde comenzaron los disturbios que ahora sacuden a todo el país, las multitudes se agolparon ante su tumba en el cementerio.

Saqez, Iran, 26th October

Massive crowd are heading towards #MahsaAmini’s grave to commemorate her, 40 days after she died under Police custody.

People are protesting and striking in many cities of Iran, including the capital, Tehran.#مهسا_امینی pic.twitter.com/MgFKzBc1yl

— Pouria Zeraati (@pouriazeraati) October 26, 2022