Adolescente violada tiene aborto espontáneo. FGE de Querétaro pide apresarla 3 años

La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, expresó su condena ante petición de la Fiscalía de Querétaro de imponer un castigo de tres años de prisión a una niña de 14 años . En cinco días hábiles se dará a conocer la fecha de la audiencia de juicio contra la menor.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro solicitó una pena de tres años de cárcel para Esmeralda, una adolescente de 14 años, quien sufrió un aborto espontáneo luego de ser víctima de una violación cometida por un familiar suyo tres años mayor que ella.

Además, la Fiscalía queretana, encabezada por Víctor de Jesús Mendoza, quien asumió el cargo marzo pasado en medio de protestas por parte de legisladores morenistas y petistas del estado, también le exige a la joven una indemnización por 518 mil pesos al “padre del producto”.

La propia Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, expresó su condena ante lo sucedido y afirmó que es “inaudito e ilegal” lo que la Fiscalía General del Estado de Querétaro ha realizado.

Es inaudito e ilegal lo que la @fiscaliaqro realiza en perjuicio de una menor. Solicitaremos una mesa de trabajo con el gobernador @makugo, la fiscalía, la titular del Instituto de las Mujeres del estado y la representación legal de la menor (@ADAxDigitalesAC). La procuración… https://t.co/pTjHWjyYxy — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) October 26, 2024

A través de su cuenta de X, la funcionaria federal expuso que se solicitará una mesa de trabajo con Mauricio Kuri, Gobernador de la entidad, así como la propia Fiscalía estatal, la titular del Instituto de las Mujeres en Querétaro y las representantes legales, en este caso la organización Adax Digitales.

“La procuración de justicia SIN perspectiva de género y sin lógica jurídica y de derechos humanos, comete este tipo de injusticias. No lo permitiremos”, expresó Hernández Mora, la primera titular de la nueva Secretaría de las Mujeres, instituida justo en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La decisión de la Fiscalía se conoció durante la audiencia intermedia del caso, realizada en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes, detalló Mayra Dávila, presidenta de la organización feminista Adax Digitales, que se ha encargado de representar legalmente a la menor.

Este hecho ha causado ya conmoción a nivel nacional.

Varias colectivas feministas y usuarios en general han señalado la revictimización con la que la Fiscalía de Querétaro ha llevado al caso, esto a pesar de que su titular asegura que la apertura de la investigación es por Ley, pues la entidad está obligada a investigar cualquier pérdida fetal avanzada.

Mayra Dávila precisó que el juicio continuará debido a que no se logró desestimar ninguna de las pruebas que la defensa había solicitado que se eliminaran, esto al considerarlas revictimizantes, como fueron los testimonios sobre la vida sexual de la menor, datos que, argumentó la representada de Adax Digitales, no guardaban relación con el caso.

#AbusoSexual #Misoginia #Pedofilia #LaJusticia En el @gobqro y desde la @fiscaliaqro el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández hace de la violación, del abuso sexual de menores un negocio. Un abusador sexual-violador-pedófilo abusa de una menor de 14 años y un embarazo… pic.twitter.com/zawSyDcGsd — Hector L Frisbie © (@HLFrisbie) October 26, 2024

“No hubo exclusión de los datos de prueba que tiene la Fiscalía. Es decir, vamos a juicio con todo lo que está incorporado en la carpeta, sin que se haya admitido la exclusión de ninguna de las pruebas. Pedíamos que se desestimara ese testimonio por ser revictimizante y porque no guarda relación con el hecho que se investiga”, informó Dávila ante medios locales.

La también presidenta de Adax Digitales añadió que la medida cautelar de arraigo domiciliario contra Esmeralda sigue vigente, además de que en cinco días hábiles se dará a conocer la fecha de la audiencia de juicio contra la menor.

EL CASO DE ESMERALDA

Adax Digitales detalló a la periodista Alejandra Canchola, del diario digital Animal Político, que esto sucedió en agosto de 2023 cuando la menor fue atacada sexualmente y posteriormente amenazada por su agresor. Sin embargo, de dicha agresión, no se percató a tiempo que estaba embarazada.

Posteriormente, luego de una semana de dolores en el abdomen y presentar una irregularidad en su periodo menstrual, le pidió a su papá, con quien vive junto con su hermana en una comunidad indígena en Huimilpan, Querétaro, que la dejara faltar a la escuela. Él accedió y le dio dinero para que comprara una pastilla en la farmacia para calmar el dolor.

El diario digital mexicano detalla que, horas después, Esmeralda fue al baño porque tenía ganas muy fuertes de evacuar, pues supuso que los cólicos menstruales se le habían juntado con algún retortijón en el estómago, pero la realidad fue otra: Esmeralda pujó y salió mucha sangre. Esto fue señal de un aborto espontáneo.

“Esmeralda, de 14 años, no sabía cómo nacen los niños, no sabía qué era lo que colgaba de entre sus piernas, no entendía su malestar general”, detalló la citada periodista.

¡Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer! 🔥🥁🥁💚 pic.twitter.com/MpahsoPJbI — Adax Digitales A.C. (@ADAxDigitalesAC) October 11, 2024

Víctor Antonio de Jesús, quien será Fiscal de Querétaro hasta 2033, dio a conocer que el Ministerio Público judicializó la carpeta de investigación en contra de Esmeralda por el delito de homicidio calificado, argumentando que toda pérdida fetal avanzada debe de investigarse:

“Solamente podemos recalcar que el Poder Judicial consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía eran suficientes para abrir el juicio por homicidio”, dijo. Sin embargo, Marya Dávila reveló al diario digital Animal Político que, de acuerdo con el peritaje hecho por los servicios médicos que atendieron a Esmeralda, luego de presentar una hemorragia avanzada, el feto había muerto varios días antes de su expulsión.