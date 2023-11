Atacantes secuestran barco petrolero vinculado a Israel frente a las costas de Yemen

Por Jon Gambrell

Dubái, 26 de noviembre (AP).— Atacantes se apoderaron el domingo de un petrolero vinculado a Israel frente a la costa de Adén, en Yemen, dijeron las autoridades. Ningún grupo se responsabilizó de inmediato.

Al menos otros dos ataques marítimos en los últimos días han estado relacionados con la guerra entre Israel y Hamás.

Los atacantes se apoderaron del Central Park, con bandera liberiana y administrado por Zodiac Maritime, en el Golfo de Adén, dijeron la compañía y la firma privada de inteligencia Ambrey. Un funcionario de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato también confirmó el ataque a The Associated Press.

Zodiac calificó la incautación como “un posible incidente de piratería”.

“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros 22 tripulantes a bordo”, dijo Zodiac en un comunicado. “El barco capitaneado por Turquía tiene una tripulación multinacional formada por ciudadanos rusos, vietnamitas, búlgaros, indios, georgianos y filipinos. El barco lleva un cargamento completo de ácido fosfórico”.

Zodiac indicó que el barco es propiedad de Clumvez Shipping Inc., aunque otros registros vinculaban directamente a Zodiac como propietario. Zodiac Maritime, con sede en Londres, es parte del Grupo Zodiac del multimillonario israelí Eyal Ofer. Los registros corporativos británicos mencionan a dos hombres con el apellido Ofer como director actual y anterior de Clumvez Shipping, incluido Daniel Guy Ofer, quien también es director de Zodiac Maritime.

The tanker Central Park owned by Zodiac Maritime (owned by Israeli businessman Eyal Ofer) was seized and confiscated by the Houthis near the coast of Aden in Yemen today pic.twitter.com/b1d0v1IxNY

— von Clausewitz (@aviamilt) November 26, 2023