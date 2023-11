Tres ministros de la SCJN rechazan reforma para elegir a juzgadores por voto directo

Además, Arturo Zaldívar, exministro y nuevo colaborador de Claudia Sheinbaum, dijo tras salir de la Corte que no comparte ni le parece viable que la selección de jueces, juezas, magistrados y magistradas sea a través de elección popular.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjat, y el Ministro Alberto Pérez Dayán rechazaron ayer la idea de que los puestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por el voto popular en las urnas.

Las ministras y el Ministro participaron en el seminario “El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de Gobierno” como parte de la programación de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en donde coincidieron en que la SCJN no debería elegir a sus representantes a través de las urnas.

La Ministra Ortiz Ahlf aseguró que ha reflexionado este tema “desde hace un buen rato”, y concluyó que no es un sistema “adecuado” para la Corte.

🔶Seminario "El Derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno" 🗣️Ministra Loretta Ortiz , Ministra @MargRiosFarjat, Ministro Alberto Pérez Dayán #SCJN, Maestra @EdnaJaime

https://t.co/wYKFnIpGHK — Suprema Corte (@SCJN) November 26, 2023

“Los abogados que necesita la Corte son abogados que deben tener un perfil específico, y ese perfil no se puede alcanzar en las urnas, siendo electos”, aseguró.

Ortiz Ahlf contó que en alguna ocasión, a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tuvo que platicar con jueces en Texas sobre la pena de muerte, y que cuando le preguntó a uno de ellos por qué emitió la sentencia a un mexicano, pese a que aparecieron pruebas supervivientes que no era responsable, él respondió: “‘Es que esto me dio más popularidad, me dio oportunidad de ascender en mi carrera judicial’. Eso es lo que no nos podemos permitir, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular”.

De esta forma, la Ministra Ortiz aseguró que el apoyo popular podría condicionar decisiones de jueces, por lo que no sería un sistema “adecuado”.

Asimismo, la Ministra Ríos Farjat sostuvo que el modelo propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no es una solución a ninguna problemática en la sociedad mexicana.

“El Poder Judicial tiene una conformación y debe que ser integrado de manera distinta: a través de los representantes populares, con garantías, colaboración de poderes y demás. Cuando lleguen los jueces electos popularmente, ¿van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones?”, cuestionó.

“Ninguna institución, ningún organismo, ninguna asociación está exenta de tener intereses. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que haya configuraciones y que decidan, entonces va a ser muy complicado, tendremos que tener cuidado de no confrontarnos con ellos porque va a elegir o va a decidir el Juez que, de alguna manera, recibió más votos y que probablemente resuelva, a través de más votos”, preguntó.

De la misma forma, el Ministro Alberto Pérez Dayán argumentó que la propuesta no es “viable” por “la naturaleza de la labor de impartir justicia”, y también recalcó que la seguridad jurídica se opone a la volatilidad del voto popular.

“La seguridad jurídica se opone a un sistema tan volátil como el de la conveniencia en la decisión política, el compromiso es con la norma, la seguridad jurídica se traduce en una sentencia que recoge el derecho y a partir de eso el juzgador cumple con su función”, dijo.

“¿Que si la Corte resuelve de cara al pueblo? Claro que lo hace. La interpretación que haga de la norma siempre tiene que coincidir con el bien común, el tema político hace un agregado que riñe con un tema de seguridad jurídica, que es precisamente lo que la voluntad del colectivo quiere escuchar del Juez al que colocó ahí a través de un sufragio, y si no lo hace, ¿se tiene que ir? Pues todo dependerá entonces del talante que tenga la sociedad en ese momento, será popular porque hizo lo que pensaba la mayoría que quería que hiciera”, finalizó.

"Para mí, nuestra función como Tribunal Constitucional es que las Instituciones previstas en la Constitución es que funcionen, no pueden quedar inoperantes…": Ministra @MargRiosFarjat

📚@FILGuadalajara | https://t.co/zj8P7CjPQb pic.twitter.com/jx9xeIsE9w — JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) November 26, 2023

El pasado 8 de noviembre, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exministro de la Suprema Corte y nuevo colaborador de Claudia Sheinbuam, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en su programa “Por la mañana”, en Radio Fórmula, que no comparte ni le parece viable que la selección de jueces, juezas, magistrados y magistradas sea a través de elección popular, ya que “vienen de una carrera judicial”, y previamente realizaron concursos para quedarse con los puestos.

“Desde mi punto de vista, creo que no sería adecuado someter a elección popular a jueces y magistrados, juezas y magistradas, porque ellos vienen de carrera judicial, ellos están en estos lugares a través de unos concursos muy estrictos, muy rígidos. Su vida es el Poder Judicial, tienen una carrera, tienen una vocación ahí. A mí me parece que no sería viable, ni sería algo posible ni plausible tratar de generar que más de mil 500 juzgadores y juzgadoras federales sean electos popularmente. […] Yo creo que los jueces, juezas, magistrados, magistradas no pueden ser electos popularmente, sino seguir a través de los concursos de oposición”, apuntó.

El pasado 17 de mayo, López Obrador manifestó su respaldo a la propuesta de realizar una consulta popular para que la gente decida si las y los ministros deben ser elegidos en las urnas con voto directo, luego tantas diferencias con la Corte.

“Ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo. […] Además, es legal. Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo con la Ley, son los que tienen que revisar la pregunta y es muy sencillo: ‘¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? Sí o no’”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo federal reiteró que antes de enviar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, es necesario conseguir la mayoría calificada en el Congreso; es decir, dos terceras partes, lo que se traduce a 334 integrantes o el 70 por ciento de los votos.

Por lo tanto, destacó que se requiere, en la elección de 2024, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales. “Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”.