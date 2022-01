Mitsubishi y Agencia japonesa firman acuerdo con proyecto nuclear de Bill Gates

TOKIO, 27 de enero (AP).— Mitsubishi Heavy Industries y la Agencia de Energía Atómica de Japón firmaron un acuerdo para participar en un proyecto para producir energía nuclear de próxima generación con TerraPower, una compañía emprendida por Bill Gates.

El memorando de entendimiento prevé la cooperación para el desarrollo de tecnologías nucleares avanzadas, dijo Mitsubishi Heavy el jueves.

Ubicada en Kemmerer, en los altos del desierto del oeste de Wyoming, el proyecto experimental utilizará un reactor nuclear no tradicional refrigerado por sodio. Contratará a trabajadores de una termoeléctrica de carbón que cerrará pronto.

MHI, uno de los conglomerados industriales más grandes de Japón, señaló que examinará formas para proporcionar apoyo técnico y para desarrollar el reactor.

What makes the Natrium™ technology innovative?

✔️ Flexible clean energy

✔️ Improved performance and costs

✔️ Simplified architecture and construction

✔️ Ability to complement #renewables

✔️ Inherent safety features

Learn more at https://t.co/voRdajnG3c. pic.twitter.com/CldrPvGi71

— TerraPower (@TerraPower) January 18, 2022