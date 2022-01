Monreal: Comisión Especial de Veracruz desaparece; pide a Cuitláhuac no ser arrogante

Dicho suceso ocurrió posteriormente de que el líder de Movimiento Ciudadano (MC) Dante Delgado Rennauro renunció a la Comisión mencionada.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó la desaparición de la Comisión Especial sobre Veracruz.

La desaparición de dicha Comisión se llevó a cabo con el fin de desactivar el conflicto al interior del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de que la mitad de sus integrantes la calificaran de ilegal.

Dicho suceso ocurrió posteriormente de que el líder de Movimiento Ciudadano (MC) Dante Delgado Rennauro renunció a la Comisión mencionada.

La Comisión Especial sobre Veracruz, fue creada junto con Ricardo Monreal para presionar al Gobernador Cuitláhuac García. Una fracción poderosa dentro los senadores de Morena los obligó a recular.

El Senador Ricardo Monreal expuso que no cederá en una posición personal y continuará en la búsqueda de justicia para investigar actos de ilegalidad en Veracruz.

“Yo voy a seguir, pero no como coordinador, no voy a involucrar a todo el grupo porque debo reconocer que dentro del grupo hay diferencias. Son diferencias y hoy tampoco me acompañaron todos a una decisión. Soy muy claro, muy sencillo, muy humilde en esta decisión de la Comisión de Veracruz no me acompañan en grupo como tradicionalmente me acompañan”, dijo en entrevista con medios.

Converso con los medios de comunicación sobre los asuntos abordados en la reunión de la Jucopo del día de hoy. La comisión para investigar actos de ilegalidad en Veracruz podrá desaparecer, pero la necesidad de justicia no se detendrá. https://t.co/P2d0zrWtoM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 27, 2022

Agregó que para él la Comisión sí es legal y cuenta con precedentes y antecedentes.

“No hay ninguna ilegalidad. La Comisión legislativa que se constituyó en diciembre es legal”, aseguró.

También pidió al Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez “que abandonara la arrogancia y la soberbia”.

“Siempre al funcionario público que lo acompaña la arrogancia y la soberbia no termina bien, yo creo que necesita abogados que lo asesoren y en Veracruz hay muy buenos políticos y muy buenos abogados. Le recomendaría que abandonara la arrogancia y la soberbia y que intentara ayudar , corregir, ayudar a la gente, a su gente y corregir los excesos que se están cometiendo en Veracruz”, puntualizó.

César Cravioto, Senador de Morena, le dijo a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que esa comisión era ilegal y que buscaba empoderar a Dante Delgado, exgobernador de Veracruz y líder y operador de Movimiento Ciudadano desde hace más de dos décadas, a la vez que quería demeritar a García. Un grupo poderoso de senadores decidió unirse contra Delgado y contra Monreal, quien es su coordinador parlamentario. La comisión, básicamente, quedó sin esqueleto.

El pasado 24 de enero, el Senador César Cravioto, uno de los morenistas que se ha opuesto a la Comisión Especial sobre Veracruz que se instaló en la Cámara Alta, advirtió que se trata de un recurso empleado por el líder de Movimiento Ciudadano, el exgobernador de Veracruz, Dante Delgado, para “golpear” al Gobernador Cuitláhuac Garcia por lo que debe de desaparecer.

“Esta Comisión de Veracruz para el punto de vista de muchos compañeros y compañeras, y del mío propio, es una comisión ilegal porque no pasó por el pleno del Senado y por lo tanto no tiene legalidad alguna y nada más está sirviendo para golpetear a un Gobernador de Morena y se le está haciendo el juego al coordinador de los Senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que ya fue Gobernador de Veracruz”, denunció Cravioto —suplente de Martí Batres Guadarrama— en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Un grupo de 31 senadores de Morena anunció que analizará la Comisión sobre Veracruz que ordenó su coordinador, Ricardo Monreal, para presionar al Gobernador Cuitláhuac García y así libere a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien fue detenido por el supuesto homicidio de un excandidato a Presidente Municipal en Veracruz.

La creación de dicha comisión fue vista como un acercamiento de Ricardo Monreal a Movimiento Ciudadano y su líder máximo, Dante Delgado, de cara al proceso de 2024, y ante el rezago del líder de Morena en el Senado en las encuestas presidenciales. Monreal ha negado que su postura sobre la detención de Del Río Virgen tenga un trasfondo político y ha insistido en su lealtad a la denominada Cuarta Transformación.