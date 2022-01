Johnny Depp pone a la venta colección de arte digital; donará parte de las ganancias

Moscú, 27 de enero (RT).- Johnny Depp ha sacado una colección de tokens no fungibles (NFT) denominada “Never Fear Truth” (Nunca temas a la verdad), que incluye 11.111 cuadros creados por el propio actor estadounidense.

Entre las obras que se ponen a la venta como NFT se encuentran autorretratos de Depp, así como retratos de Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Hunter S. Thompson, Heath Ledger, Tim Burton, la hija del artista Lily-Rose Depp y su difunto perro Mooh, además del de un personaje de ficción, llamado Bunnyman, creado por su hijo.

“Siempre he utilizado el arte para expresar mis sentimientos y para reflexionar sobre lo que más me importa, como mi familia, mis amigos y personas a las que admiro”, afirmó el actor en un comunicado citado por el portal Page Six. “Mis cuadros rodean mi vida, pero me los guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca”, agregó.