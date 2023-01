Mujer que tiró aspas de lavadora a vías del Metro es absuelta: “Estoy libre de culpa”

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Viviana “N”, la mujer que fue detenida por presuntamente arrojar un aspa de plástico para lavadora a la zona de vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, fue absuelta del delito de ataques contra las vías de comunicación, del cual la había acusado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

La mujer dio el detalle de su liberación del caso al salir de una audiencia exprés en el Poder Judicial de la Ciudad de México, donde un Juez determinó dictar sobreseimiento al caso al no encontrar elementos suficientes para continuar con la investigación.

“Ya estoy libre, gracias a Dios. Ya se recolectaron todos los vestigios ya se vio que fue un accidente lo que me pasó y ahorita ya estoy libre de culpa, de lo que me estaban culpando”, dijo a medios al salir.

Al preguntarle su opinión sobre el actuar de las autoridades, Viviana pidió que hagan bien su trabajo.

"Que no digan cosas que no son, porque imagínese, por eso dañan a la gente… el daño que me hicieron a mi la verdad es irreparable”, comentó. pic.twitter.com/2P01L3F532

