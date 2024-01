La bielorrusa Sabalenka vence a Zheng y retiene la corona en el Abierto de Australia

Melbourne, Australia, 27 de enero (AP).- Aryna Sabalenka se adjudicó su segundo título del Abierto de Australia consecutivo el sábado al barrer 6-3, 6-2 a la china Zheng Qinwen en una desequilibrada final femenina en el primer gran torneo del año.

La bielorrusa, segunda preclasificada en Melbourne, quebró el saque de Zheng en el segundo juego y se adjudicó el primer set en apenas 33 minutos.

Volvió a romper el servicio de su rival al inicio del segundo y mantuvo su dominio durante todo el choque contra la 12da preclasificada.

“Han sido un par de semanas increíbles. La sensación ahora mismo es increíble”, dijo Sabalenka al recibir el trofeo. “Como siempre, mi discurso va a ser extraño, este no es mi superpoder”.

Solo dos cosas frenaron el sábado el avance de Sabalenka hacia su segundo título individual del Grand Slam.

En el tercer game del segundo set, con Zheng al saque, el partido fue interrumpido por los gritos de un activista. Se reanudó cuando los guardas de seguridad escoltaron al hombre fuera del estadio.

Luego, con un 5-2 a favor y un 40-0 en la pizarra, Sabalenka dispuso de tres puntos de partido con su saque pero falló dos por derechas que se fueron largas y otro por una inteligente dejada de Zheng.

Tras dar a Zheng una ocasión de break, la bielorrusa votó la pelota con gesto de disgusto, pero recuperó la compostura y ganó los siguientes tres puntos.

Al final, necesitó cinco puntos de partido para sellar su triunfo con una derecha cruzada ganadora, el tipo de jugada que tenía a Zheng a la defensiva casi desde el principio.

Sabalenka, de 25 años, ha ganado dos finales de Grand Slam de las tres que disputó en los últimos 13 meses. Hace un año, su víctima en la pista dura de Australia fue Elena Rybakina.

Además, es la primera mujer que repite como vencedora en Melbourne Park desde Victoria Azarenka — que lo hizo en 2012 y 2013 — y la quinta desde 2000 que se alza con el título sin perder ni un set, un grupo en el que también está Serena Williams.

Para Zheng, de 21 años, era su primera final en un major y su primer choque contra una rival en el top 50 por primera vez en este torneo.

Fue la segunda vez en otros tantos majors que los caminos de las dos tenistas se cruzaba en la segunda semana.

El año pasado, Sabalenka superó a Zheng en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde perdió la final con la estadounidense Coco Gauff.

Sabalenka se vengó de esa derrota ante Gauff al eliminarla en las semis, un resultado que le valió para ampliar su racha victoriosa en Melbourne a 13 partidos. Ahora acumula ya 14.

