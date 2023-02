Gobierno de Chihuahua las abandonó. Pero las mamás víctimas de feminicidio no pararán

Por Blanca Carmona

Ciudad Juárez, 27 de febrero (La Verdad de Juárez).– Hace 14 años la hija de Susana Montes Rodríguez desapareció. Desde entonces ella ha dedicado parte de su vida a participar en actividades de prevención en contra de la desaparición y feminicidio de niñas y mujeres.

“Este 31 de enero se cumplieron 14 años de lo que paso de mi hija, 14 años y sinceramente yo no he quitado el dedo del renglón porque el caso de mi hija sigue abierto. Como familia te podríamos decir que estamos destruida, se nos quitó la paz y yo mientras pueda voy a seguir saliendo porque el caso de mi hija sigue abierto”, afirmó.

María Guadalupe Pérez Montes, hija de Susana, desapareció el 31 de enero de 2009 a la edad de 17 años. Ese día salió de su casa para dirigirse a la zona centro de la ciudad, ya no volvió. Tres años después una parte de sus restos óseos fueron encontrados en el Arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez y comenzaron su entrega en diciembre de 2013.

La mañana del 25 de febrero, junto a otras mamás de mujeres desaparecidas e integrantes de la Red Mesa de Mujeres, Susana pegó pesquisas y retocó con pintura color rosa las cruces instaladas en el memorial que se construyó en memoria de las mujeres víctimas de feminicidio, denominado Campo Algodonero.

Este sábado mientras pintaba las cruces, Susana recordó que de María Guadalupe las autoridades le entregaron el cráneo, unas costillas y una muela, posteriormente se localizaron otros fragmentos de costillas las cuales permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) pues ella decidió abrir el ataúd hasta que se recuperen más restos.

“No hay paz en tu corazón y no quieres que le pase a otra familia. Cuando llegan a desaparecer a alguien, a otra inocente, me pongo a pensar en esa madre que trae esos zapatos puestos”, comentó Susana, para luego precisar que el anhelo de que ninguna madre sufra lo que ella ha vivido la impulsa a realizar actividades de prevención como la del 25 de febrero que buscar visibilizar el tema de la violencia de género.

DENUNCIAN ABANDONO DE INSTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA

A la entrada del memorial Campo Algodonero, se colocaron unas 48 pesquisas.

El lugar esta ubicado en las avenidas Francisco Villarreal y Ejército Nacional, en donde el 6 de noviembre del 2001 se localizaron los cadáveres de ocho mujeres que fueron asesinadas; tres de estos casos se llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esa instancia emitió un fallo en contra del Estado mexicano en noviembre del 2009.

En los patios centrales del memorial fueron pintadas las cruces con otra capa de pintura rosa y con negro se remarcó la leyenda “ni una más”, con el objetivo de visibilizar a las víctimas.

Durante el evento, las mamás denunciaron que actualmente no hay titular en la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) zona Norte, con sede en Juárez; tampoco coordinadora de los Centros de Justicia a nivel estatal; ni responsable en la Comisión de Búsqueda; ni en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE).

“No solamente no hay titulares, sino que han renunciado muchas personas, no hay presupuestos recordaran nuevamente que bajo el presupuesto en un 70 por ciento hacía la CEAVE. Entonces no hay apoyos para un funeral, para una asistencia médica, para un traslado, mucho menos para las asesorías jurídicas y psicológicas que se requieren para las víctimas”, agregó Yadira.