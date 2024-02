México supera a EU por segunda vez en la historia: gana 2-0 en la Copa Oro Femenina

CARSON, California, EU (AP).— México derrotó a Estados Unidos por segunda vez en la historia, con goles de Lizbeth Ovalle y Mayra Pelayo para una victoria por 2-0 el lunes por la noche en la Copa Oro Femenina de Concacaf.

La selección de Estados Unidos llegó al partido con un récord de 40-1-1 ante su rival de la zona, con su única derrota previa con un marcador de 2-1 durante la clasificación a la Copa del Mundo en 2010.

Fue el primer revés para Estados Unidos bajo el mando de la entrenadora interina Twila Kilgore, quien se hizo cargo del equipo después de la salida dramática de la Copa del Mundo el verano pasado en los octavos de final. Emma Hayes sustituirá a Kilgore esta primavera.

No se, como que esto ya lo vivimos 😍 https://t.co/cKpsVuvQth

México, que no jugó el Mundial del año pasado, terminó como líder del Grupo A de la Copa Oro, mientras que Estados Unidos terminó segundo. Ambos equipos avanzan a la ronda de eliminación directa.

Ovalle, jugadora de Tigres, puso en ventaja a México en el minuto 28. La defensa de Estados Unidos Becky Sauerbrunn intentó despejar un balón, pero le rebotó a Ovalle, quien lo controló y mandó un tiro flotado sobre la portera Alyssa Naeher y dos defensas estadounidenses.

Fue el primer gol permitido por Estados Unidos ante un rival de Concacaf en 33 partidos.

#Women I The new meaning of DOS A CERO 💥#PasosDeOro I #VamosTodos pic.twitter.com/ecK4podCsf

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) February 27, 2024