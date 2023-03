Sebastian Lletget, pareja de Becky G, admite mal comportamiento y pide disculpa

Por Enlai li Acevedo

Los Ángeles, 27 de marzo (LaOpinión).- El futbolista y prometido de Becky G, Sebastian Lletget, ha publicado un comunicado en el que admitió su falta hacia la cantante nacida en Inglewood y le pide perdón por lo mismo. Además también dejó entrever que fue víctima de extorsión.

“Durante un momento del que me arrepiento profundamente, un lapso de 10 minutos en el que perdí mi juicio, se convirtió en una plataforma para una extorsión. Para Becky G, tú has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo opuesto, lastimándote y faltándole el respeto a la persona que más amo en mi vida”, aseguró el prometido y jugador del FC Dallas, Sebastian Lletget.