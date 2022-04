Netflix se adelanta al verano y comparte la selección de cintas que estrenará

Además de compartir los títulos que estrenará próximamente, el servicio de VOD también difundió los avances de gran parte de las producciones.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbrago).- El verano, la temporada más esperada por los cinéfilos de corazón, está a nada de llegar y Netflix se quiso adelantar a la temporada para consentir a sus suscriptores con puras producciones de calidad.

Este miércoles la plataforma de streaming compartió la lista de películas que aterrizarán a su catálogo a partir de mayo, sí muchos días antes de que inicie de forma oficial la estación más cálida del año.

Además de compartir los títulos que estrenará próximamente, el servicio de VOD también difundió los avances de gran parte de sus largometrajes.

A continuación te compartimos la lista de producciones que podrás disfrutar con unas buenas palomitas.

MAYO

· Déjate llevar – 6 de mayo

· Incompatibles 2 (Francia) – 6 de mayo

· Thar (India) – 6 de mayo

· El arma del engaño (en algunos territorios) – 11 de mayo

· El año de mi graduación – 13 de mayo

· Un maridaje perfecto – 19 de mayo

· El fotógrafo y el cartero: El crimen de cabezas (Argentina) – 19 de mayo

JUNIO

· Interceptor – 3 de junio

· Garra – 8 de junio

· Jennifer Lopez: Medio Tiempo – 14 de junio

· La ira de Dios (Argentina) – 15 de junio

· La cabeza de la araña – 17 de junio

· Civil . 19 de junio

· Amor y Gelato (Italia) – 22 de junio

JULIO

· Hola, adiós y todo lo que pasó – 6 de julio

· Relaciones peligrosas (Francia) – 8 de julio

· Monstruo del mar – 8 de julio

· Persuasión – 15 de julio

· El hombre de gris – 22 de julio

· Corazones malheridos – 29 de julio

AGOSTO

· El ascenso de las Tortugas Ninja: La película – 5 de agosto

· 13: El musical – 12 de agosto

· Turno del día – 12 de agosto

· Tiempo para mí – 26 de agosto

MÁS POR VENIR ESTE VERANO

· Vizinhos – Verano

· Buba: Once Upon a Crime (Alemania) – Verano

· Temporada de bodas – Verano

· Por Jojo (Alemania) – Verano

· Beauty – Verano

· Carter (Corea) – Verano

· ¿Qué culpa tiene el karma? (México) – Verano

· I came by (Reino Unido) – Verano

· Pipa (Argentina) – Verano

· Seúl efervescente (Corea) – Verano

· Togo (Uruguay) – Verano

· Hombre de Toronto – Verano

PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE

· Romance en Verona – 1 de septiembre