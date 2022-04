“Mis papás merecen la verdad”: taxista presenta un supuesto audio de Debanhi

Cuellar declaró en dicha entrevista que había decidido dar la cara luego de que el padre de Debanhi, Mario Escobar, lo acusara de manera pública de haber intentado acosar a su hija.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- Juan David Cuellar, el conductor del taxi de aplicación que pasó por Debanhi Escobar el pasado viernes 9 de abril a la quinta en donde la joven acudió a una fiesta, concedió una entrevista a un medio local y expuso su versión de lo ocurrido aquel día.

De acuerdo con el noticiero INFO7, el taxista expuso que él habría grabado unos audios en los cuales se escucha presuntamente la voz de Debanhi.

“Mis papás merecen la verdad”, se escucha decir a Debanhi dichos los audios. “¿Cuál verdad?”, no obstante, la joven no le respondió.

“Ella creía que yo estuve con ella en la fiesta, pero yo andaba trabajando”, indicó Juan David, quien declaró que quizá Debanhi lo habría confundido con otra persona que acudió a la fiesta.

Cuellar declaró en dicha entrevista que había decidido dar la cara luego de que el padre de Debanhi, Mario Escobar, lo acusara de manera pública de haber intentado acosar a su hija.

Con el fin de desmentir el hecho de que supuestamente él habría extendido uno de sus brazos hacia el pecho de la joven, Juan David compartió fotografías, audios, capturas de pantalla y narró cronológicamente al medio local lo que sucedió el 9 de abril, día en el que Debanhi desapareció después de haberse bajado del vehículo que él iba manejando.

El conductor detalló a INFO7 que él fue el encargado de llevar a la joven y a sus dos amigas a la fiesta por medio de la aplicación; no obstante, dijo que una de las amigas le pidió su número telefónico para que él mismo fuera a recogerlas más tarde, cuando salieran de la reunión en la quinta Venecia, cerca de la Procuraduría General de la República (PGR) en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

“Me menciona que si les puedo facilitar mi número para regresarlas y yo les digo que siempre y cuando yo anduviera cerca de donde fue la fiesta”, contó Juan David Cuéllar al medio.

Cuéllar refirió que alrededor de las 04:00 horas una de las amigas de Debanhi le envió un mensaje por WhatsApp para que pasara por ellas al lugar donde habría sido la fiesta. Asimismo, el conductor señaló que al llegar, supuestamente sus amigas subieron a Debanhi al taxi por aplicación, mientras que ellas se fueron en otro vehículo.

“Me mandan un mensaje de WhatsApp donde me dicen que si puedo pasar por ellas… tardé de 10 a 15 minutos en llegar por ellas y suben a Debanhi”. “Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere y [ellas] pasan en otro carro”, relató el chofer para INFO7.

“Me comentó que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, no especificó a dónde. Después de eso me pide un cable para cargar el celular y ella se pasa al asiento de adelante”, agregó Cuéllar.

De acuerdo con el conductor, al avanzar unos cuantos metros, Debanhi le habría pedido que la llevará a otra fiesta, sin embargo, al llegar no se bajó y después le enviaron otra dirección. En ese momento, Cuéllar relató que le preguntó a Debanhi que si era su casa y ella dijo que sí.

No obstante, Juan David Cuéllar indicó que al momento que iban avanzando en el carro, Debanhi insistió en que la bajara y aseguró que al detenerse ella se bajó del coche: “Donde avancé antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo y es ahí donde yo tomó la fotografía y le aviso a su amiga que se bajó”, dijo Cuéllar en entrevista con INFO7.

Para relatar los hechos, Cuéllar también mostró al medio de Monterrey las conversaciones con una amiga de Debanhi en las que se puede ver y escuchar que le pregunta si la joven estaba drogada o algo. Por mensaje le contestaron que “no. Sólo tomó vodka, pero bastante. Nadie le dio nada”. Pero el conductor reiteró durante el programa que Debanhi “no estaba en sus cinco sentidos”.

También se escucha en un audio de la conversación privada compartida para INFO7, que pidió bajarse del auto y que él no quiso meterse en problemas. “No puedo subirla a la fuerza porque me pueden acusar de que la estoy secuestrando o algo así y ya ves cómo está ahorita ese tema, entonces yo pienso, opino, que vengan por ella porque la verdad sí anda muy mal”, dijo en una nota de voz a una de las amigas.

“Se bajó, ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear. Entonces la dejé que se bajara. Te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva”, añadió.

El conductor mencionó que la conversación escrita, así como los audios con una de las amigas de Debanhi las compartió con su círculo más cercano con el fin de tener evidencia de que él “siempre sólo quiso ayudarla”, puesto que “desde el día uno” la Fiscalía de Nuevo León tiene su celular.

“Le decía que les marcara a sus papás, pero no quiso. Incluso les dije a sus amigas que lo hicieran, pero dijeron que no les contestó la mamá de Debanhi”, aseguró en entrevista.

Ante las acusaciones del padre de la joven, Cuéllar desmintió que haya habido algún tipo de acoso como se ha asegurado: “Yo nunca la toqué […] ni para tranquilizarla”.