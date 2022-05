VIDEO: “Checo” Pérez presenta casco en homenaje a Pedro Rodríguez para el GP Mónaco

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- El piloto mexicano de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez presentó el casco que usara en el Gran Premio de Mónaco, con el cual rendirá homenaje a Pedro Rodríguez, uno de los máximos iconos del automovilismo en México.

A través de un video en redes sociales, “Checo” mostró el casco a detalle y explicó lo que significa para él portarlo durante la carrera.

“Un casco muy especial, un tributo a Pedro Rodríguez y en general a todo nuestro automovilismo. ¡Espero les guste! ¡Gracias Pedro! #MonacoGP”, escribió Pérez en Twitter.

