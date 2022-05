Viruela símica sorprende al mundo. En África “ha sido endémica 5 décadas”: experto

Por Lucía Blanco Gracia

Nairobi, 27 may (EFE).- La alarma despertada por los más de 200 casos de viruela del mono detectados en países donde esta enfermedad no es endémica contrasta con la situación en África, un continente familiarizado con el virus desde hace más de cinco décadas, aunque apenas ha recibido atención mediática.

Todos los países donde la viruela del mono es endémica son africanos: Benín, Camerún, la República Centroafricana (RCA), la República Democrática del Congo (RDC), Gabón, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona, Sudán del Sur y Ghana (donde sólo ha sido identificada en animales).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante el último año se registraron nuevos casos en Nigeria, la RDC, Camerún y la RCA, lo que no consiguió que los medios prestaran demasiada atención.

Protect yourself & others from #monkeypox:

-Isolate & talk to a health worker if you have symptoms

-Avoid skin to skin or face to face contact with anyone who has symptoms

-Clean hands, objects & surfaces that have been touched regularly

-Wear a mask if you are in close contact pic.twitter.com/VSmYMBwrVs

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2022