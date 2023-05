Anatomía de una caída, de Justine Triet, conquista la Palma de Oro en Cannes

Por Jake Coyle

CANNES, Francia (AP).— El filme francés de suspenso Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída), de la cineasta Justine Triet, ganó el sábado la Palma de Oro, el principal premio del Festival de Cine de Cannes.

Triet abrazó en el escenario a la actriz Jane Fonda al aceptar el galardón durante la ceremonia de premiación del 76° festival internacional.

La cinta, protagonizada por Sandra Hüller como una escritora que intenta demostrar su inocencia en la muerte de su esposo, es apenas la tercera película dirigida por una mujer en ganar la Palma de Oro. Una de las dos ganadoras anteriores, Julia Ducournau, estuvo en el jurado de este año.

El Gran Premio de Cannes, el segundo galardón más importante del certamen, fue para The Zone of Interest (La zona de interés) de Jonathan Glazer, una escalofriante adaptación de Martin Amis sobre una familia alemana que vive al lado de Auschwitz.

Los premios fueron decididos por un jurado presidido por el dos veces ganador de la Palma de Oro Ruben Östlund, el director sueco que ganó el premio el año pasado por The Triangle of Sadness (El triángulo de la tristeza). La ceremonia precedió a la proyección nocturna de la película Elemental, una cinta animada de los estudios Pixar, con la que se dio clausura al festival.

El premio del jurado fue para Fallen Leaves (Hojas caídas) del director finlandés Aki Kaurismäki, una historia de amor inexpresivo sobre un romance que florece en un mundo cotidiano sin amor, donde los despachos de la guerra en Ucrania se reproducen regularmente en la radio.

