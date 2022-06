Dos anticuerpos neutralizantes darían inmunidad contra todas las variantes SARS-CoV-2

Madrid, 27 de junio (Europa Press).- Investigadores del Institut Pasteur, la Université Paris Cité y el INSERM, en Francia, han observado, en un estudio publicado en el Journal of Experimental Medicine, que dos anticuerpos neutralizantes podrían proporcionar inmunidad contra las variantes del coronavirus.

Los dos anticuerpos también fueron completamente activos contra las variantes Alfa, Beta, Gamma y Delta. Asimismo, una versión modificada del anticuerpo Cv2.1169 también fue eficaz para tratar la infección por SARS-CoV-2 en ratones y hámsters.

Cyril Planchais, Ignacio Fernández, Timothée Bruel, Guilherme Dias de Melo, Matthieu Prot, et al.; Potent human broadly SARS-CoV-2–neutralizing IgA and IgG antibodies effective against Omicron BA.1 and BA.2. J Exp Med 4 July 2022; 219 (7): e20220638. doi: https://t.co/66w8GNlP9m pic.twitter.com/dKHxAwnslF

