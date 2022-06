Depeche Mode revela que Andy Fletcher murió de causa natural por afección del corazón

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- Después de que se diera a conocer la lamentable noticia sobre la muerte del tecladista Andy Fletcher, del grupo Depeche Mode, la agrupación británica dio a conocer las causas del deceso del músico.

A través de sus redes sociales, Depeche Mode compartió un comunicado en el que explican los resultados de los médicos forenses, que la familia de Andy solicitó compartir con los fans, revelando que Fletcher falleció de una disección aórtica, que es una afección grave en la que se produce un desgarro en la capa interna de la arteria aorta.

Asimismo, agradecieron a todos los fanáticos del mundo que compartieron sus condolencias a través de las redes de la banda.

Andy's family would love to invite you to make a donation to the Teenage Cancer Trust in memory of Andy. It was a charity that remained very close to Andy's heart and we could not think of any better way to honour his memory. https://t.co/y8AJaQIGeB

— Depeche Mode (@depechemode) June 18, 2022