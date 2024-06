Entrevista ¬ El reto en el gobierno de Sheinbaum será cumplir y ser eficaces: Ebrard

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard Casaubón, próximo Secretario de Economía en el Gobierno de la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum, afirmó que el principal reto de la próxima administración será el cumplir con las expectativas de millones de mexicanos que a través de su voto respaldaron la continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

En entrevista con “Los Periodistas”, el excanciller indicó que el Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum deberá hacer un esfuerzo de acuerdo a las expectativas de la gente para entregar resultados tangibles a la par que habló sobre uno de los principales retos que atenderá desde la Secretaría: la revisión del T-MEC.

—¿Cuál es el mandato del 2 de junio para Morena, sus aliados y para el gobierno en específico de Claudia Sheinbaum? —se le cuestionó.

Y ahondó: “Lo tenemos clarísimo, cumplir es el eje de todo lo que vamos a hacer eso es lo que yo veo como la voluntad de Claudia y todos nosotros […] La sociedad mexicana está a un nivel de exigencia muy alto, cualquier error ahí se paga”.

El pasado 20 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo presentó a tres hombres y a tres mujeres con experiencia para integrar su Gabinete. Se trata de Marcelo Ebrard, Rosaura Ruiz Gutiérrez, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Alicia Bárcena Ibarra, Julio Berdegué Sacristán y Ernestina Godoy Ramos. El excanciller encabezará la Secretaría de Economía.

El nombramiento de Ebrard generó controversia al interior de Morena debido al papel que tomó en contra del proceso de selección del candidato presidencial, pero fue bien recibido por el mercado. Al respecto, Marcelo Ebrard detalló que la doctora Claudia Sheinbaum lo invitó a sumarse a su Gabinete, en específico como Secretario de Economía debido a su conocimiento y amplia experiencia en el ámbito internacional.

Ebrard señaló que a pesar de tener su lugar asegurado en el Senado de la República como coordinador de la bancada de Morena, decidió aceptar la invitación de la virtual Presidenta electa.”Siempre me ha gustado ser Legislador, si te invitan a ser parte del gobierno donde puedes contribuir no habría sido sensato decir yo me quedo en el Senado. No me pareció sensato decir que no, con mucho gusto le dije: ‘yo le entro ahí'”.