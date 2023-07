La Marina redobla esfuerzos para localizar a navegante estadounidense desaparecido

Luego de varios días de búsqueda por mar sin éxito, la Armada sumó la tarde del miércoles un avión a las operaciones para ubicar a Donald Lawson, un experimentado navegante afroestadounidense, informó a la AP la Secretaría de Marina (Semar).

Desde el 23 de julio, una patrullera oceánica inició la búsqueda de Lawson tras recibir aviso de una aeronave de haber visto una embarcación volteada similar al trimarán desaparecido a unos 593 kilómetros (320 millas náuticas) al sur del puerto turístico de Acapulco, en el estado sureño de Guerrero.

Otra patrullera oceánica había zarpado el martes hacia la zona del avistamiento para tratar de localizar la embarcación siniestrada, precisó la Semar.

Según los registros de la Capitanía de Puertos de Acapulco, a unos 397 kilómetros en línea recta al sur de la Ciudad de México, Lawson, de 41 años, llegó a esa localidad turística el 26 de enero para realizar algunos arreglos en los motores y otras partes de su trimarán Defiant.

— Jessica Albert (@JessicaAlbertTV) July 24, 2023