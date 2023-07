Guerrero: Dos enfrentamientos acaban con 11 muertos; 7 en Tecoanapa y 4 en Zumpango

También se registró el incendio de dos casas y de un vehículo; en otro evento, la SSP estatal logró asegurar armas AR-15 y AK-47, y de otros calibres.

Por Zacarías Cervantes y Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo y Zumpango, Guerrero, 27 de julio (ElSur).- Siete personas muertas, una herida, dos casas y una camioneta incendiadas, es el resultado preliminar de un enfrentamiento a balazos entre integrantes de la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con un grupo de civiles armados en la Comunidad de Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa.

Un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública indica que en el interior de una de las viviendas atacadas quedaron cuatro cuerpos sin vida calcinados.

Ellos son Daniel Villanueva Crisanto de 36 años de edad; Arbey Chávez Cruz de 23; Abraham Martínez Villanueva de 30, y Edwin Iván Viviano López de 25.

Asimismo, en la calle, frente a la casa atacada, fueron encontrados otros dos hombres muertos a balazos. De acuerdo con la dependencia estatal, eran integrantes de la policía de la UPOEG pero no se dieron a conocer sus nombres.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que en el mismo lugar otras dos personas resultaron heridas, una de ellas mujer, que fueron trasladadas al Hospital General de Ayutla, y más tarde falleció el hombre Rumaldo Ignacio García, de 37 años de edad, originario de la comunidad de Tutepec, municipio de Ayutla.

De acuerdo con el coordinador de la policía de la UPOEG, Felipe de Jesús Cevallos, los policías de esa agrupación de la Ruta 8 de Tecoanapa llegaron a la casa particular y fueron atacados a balazos, y respondieron a la agresión.

En el lugar del enfrentamiento quedó un vehículo Dodge, tipo Journey blanco con placas F13-BGG de la Ciudad de México (CdMx), con decenas de impactos de arma de fuego.

Las fuentes oficiales informaron que el enfrentamiento ocurrió a las 15:30 horas y a las 22:00 aún se enncontraba en el lugar personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizando las diligencias de Ley correspondientes.

Pobladores del lugar contaron por teléfono que vivieron por lo menos dos horas de “terror”, y que ninguna autoridad se presentó hasta que terminó el enfrentamiento.

Informaron que después de la refriega, dos viviendas y un vehículo quedaron incendiados. En uno de los domicilios quedaron cuatro de las víctimas.

Fuentes del pueblo informaron que una de las dos viviendas incendiaran eran de Andrés Salinas, “El Gordo”, quien fue abatido a tiros a un lado de la gasolinera de Tecoanapa el 30 de agosto del año pasado.

El enfrentamiento en esta comunidad ocurrió a pesar de que en la zona había una operación de corporaciones federales y estatales para buscar a Irene Gallardo Luna y Mario Cruz Chávez, desaparecidos el domingo pasado.

Por la mañana, la FGE informó que en un esfuerzo conjunto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal y la mencionada Fiscalía estatal, han iniciado recorridos de búsqueda en los municipios de Tecoanapa, San Marcos y Juan R. Escudero.

MUEREN TRES POLICÍAS, ENTRE ELLOS UN JEFE DE LA ESTATAL Y UN CIVIL, EN BALACERA EN ZUMPANGO

Dos policías estatales, uno municipal y un presunto delincuente, resultaron muertos durante un enfrentamiento en Zumpango, municipio de Eduardo Neri, donde murió el coordinador de la Zona Centro de la Policía Estatal, Efrén Guzmán Cantú.

Ayer por la tarde, se reportó el robo de un taxi de Chilpancingo y el secuestro de un policía municipal de Eduardo Neri, en Zumpango, donde los policías estatales implementaron una operación de búsqueda en la periferia de la población.

Durante esa acción, catearon el rancho Los Tres García, que se encuentra cerca de la Autopista del Sol, donde fueron agredidos por sujetos armados que mataron al coordinador Efrén Guzmán, uno de sus escoltas y quedó aatido un presunto delincuente.

En el lugar rescataron al policía municipal que murió más tarde por las heridas que tenía.

Según un comunicado de la SSP, en el rancho decomisaron tres escopetas, cargadores, chalecos tácticos, uniformes pixelados y dos vehículos que fueron puestos a disposición de las autoridades.

También informaron que en esa zona lograron la detención de dos hombres y aseguraron diversas armas de fuego AR-15 y AK-47, así como armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y un vehículo del cual se investiga si está relacionado con hechos delictivos.

Otra versión de los pobladores de la zona señaló que el enfrentamiento se dio después del cateo del rancho Los Tres García, donde el grupo de delincuentes levantó en represalia al policía municipal que estaba franco y sembrando en una parcela.

Según los testigos, los policías siguieron al grupo armado que los emboscó cerca de una brecha que sale a la Autopista del Sol.

