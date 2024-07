¿Fue Cessna o Beechcraft el avión que sacó a “El Mayo”? Parker niega haber piloteado

El Gobierno de México identificó a Larry Curtis Parker como el piloto de una aeronave en donde presuntamente estaban Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. El estadounidense declaró al diario New York Times que las autoridades mexicanas se equivocaron al nombrarlo.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– Otra de las interrogantes en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada es la aeronave que abordó y qué piloto lo habría trasladado a él y a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, de México hasta El Paso, Texas.

A falta de más detalles oficiales sobre la detención de Zambada, lo que se conoce hasta ahora, según funcionarios estadounidenses citados por la prensa internacional, es que Zambada fue engañado para volar a Texas, donde fue arrestado con Joaquín Guzmán López, un hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exlider del Cártel de Sinaloa que fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión estadounidense en 2019.

La información por parte del Gobierno federal también ha sido poca. El viernes dio a conocer el plan de vuelo de la avioneta que salió de la ciudad de Hermosillo, Sonora, hacia El Paso, Texas, Estados Unidos, donde un piloto estadounidense habría trasladado a los capos.

La Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, indicó que el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware mostró que el avión dejó de transmitir su altitud y velocidad durante unos 30 minutos del jueves mientras se encontraba sobre las montañas del norte de México para después reanudar su rumbo hacia la frontera con Estados Unidos.

“Es un hecho que de aquí salió uno y allá llegaron tres”, afirmó Rosa Icela Rodríguez en la conferencia matutina del Presidente. Los detalles entre medias están todavía por conocerse.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refirió que tenían toda la información de entrada y salida al país del piloto de nombre Larry Curtis Parker.

“Está en calidad de visitante, no está registrado como autoridad ni trabaja en la Embajada, no se tiene como piloto particular, ni siquiera es una calidad de migrante, solamente es de un piloto la información hasta el momento”, mencionó Rosa Icela.

Desde ayer viernes, el diario New York Times contactó vía telefónica a un hombre que se identificó como Parker. Dijo que las autoridades mexicanas se equivocaron al nombrarlo como el piloto que había llevado a los dos hombres a través de la frontera.

Parker reconoció que volaba en un pequeño Cessna y dijo que vio un Beechcraft estacionado cerca de su propio avión en el aeropuerto de Hermosillo el jueves. Dijo que no tenía nada que ver con los miembros del cártel. “Soy un estadounidense limpio y trabajador”, aseguró al New York Times.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que México no había participado en los arrestos pero consideró “un avance” la detención de Zambada ya fuera “por un acuerdo o que lo detuvieron porque (las autoridades estadounidenses) contaron con información de que iba a viajar”, señaló.

Anne Milgram, directora de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), dijo que la detención de Zambada “golpea el corazón del cártel responsable de la mayoría de las drogas, incluidos el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa”.

LA LÍNEA DEL TIEMPO DE LA CAPTURA

La avioneta tipo Cessna 205 salió desde Hermosillo, la capital de Sonora, en México, a las 7:55 horas (tiempo local). El vuelo llegó al aeropuerto de Santa Teresa, en territorio estadounidense, a las 10:19 horas.

“Ayer a las 15:30 horas se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la Embajada de Estados Unidos en México donde se informó que Zambada y Guzmán López se encontraban bajo custodia de autoridades en El Paso, Texas. En una segunda llamada, a las 15:45 horas del jueves, la Embajada confirmó la información y reiteró que se tenía confirmada la identidad de ambos”, dijo Rodríguez Velázquez en conferencia del viernes.

“Desde la Secretaría se solicitó una fotografía, a lo que la Embajada aseguró haber visto las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del Gobierno estadounidense. Se pidió la imagen para dar el reporte y la información completa y se comentó ahí que se pediría el apoyo al FBI y a otras agencias. Tras recibir la información se tuvo comunicación con los secretarios de Marina y Defensa, coincidiendo en que los tres ya habían sido informados. Recibimos estas fotos”, detalló la funcionaria, mostrando la imagen de ambos detenidos, las cuales no se habían visto hasta este momento.

A las 16:14 horas del jueves “se informó al Presidente de México sobre lo confirmado por la embajada de Estados Unidos”. A las 17:50 horas la Embajada de Estados Unidos en México, confirmó la información y señaló que ya se había hecho la verificación de sus huellas dactilares, mismas que dieron positivo a la identidad de ambas personas señaladas como líderes de la organización delictiva.

El Embajador [Ken Salazar] comentó que se encontraban bajo custodia en El Paso, Texas. A las 18:00 horas se recibieron las imágenes por separado de cada uno.

El Gobierno mexicano confirmó que Zambada García cuenta con cuatro órdenes de aprehensión vigentes en México, por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación y tráfico de armas.

UN VUELO IRREGULAR Y “CIVIL” RUMBO A EU

La Secretaria de Seguridad mexicana también dio algunos detalles sobre el vuelo “civil” que sacó de México a Zambada García y a Guzmán López.

El informe del Instituto Nacional de Migración (INM) subraya que el piloto es un tal Larry Curtis Parker. La aeronave despegó alrededor de las 8:00 horas, con un tripulante, oficialmente.

“Se tiene todo el seguimiento del piloto, las entradas y salidas a México. Está [aquí] en calidad de visitante, no está registrado como autoridad, no trabaja en la Embajada, no es un piloto particular, no está en calidad de migrante”, destacó Rodríguez Velázquez.

“De aquí salió uno [en la tripulación] y llegaron tres” a Estados Unidos, dijo la funcionaria federal.