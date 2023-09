Una boda termina en tragedia: incendio en salón de fiestas de Irak deja 100 muertos

Por Farid Abdulwahed y Qassim Abdul-Zahra

MOSUL, Irak, 27 de septiembre (AP).— Mientras veían a la novia y al novio empezar a bailar, Faten Youssef imaginó la futura boda de su hijo, que estaba sentado junto a ella en la mesa de la recepción. Sin embargo, momentos después se desató el caos cuando estalló un incendio que dejó cerca de 100 personas sin vida en el salón de fiestas del norte de Irak.

Al comenzar el baile de los recién casados, un anillo de máquinas pirotécnicas situado en la pista lanzó fuentes de chispas al aire. Al sonar la música, los paneles del techo sobre las máquinas estallaron en llamas.

Los aproximadamente 250 invitados entraron en pánico en el salón de fiestas del Haitham Royal en la zona de Hamdaniya, de mayoría cristiana, se lanzaron en estampida hacia las salidas mientras les caían adornos en llamas y trozos de techo.

Las autoridades dijeron el miércoles que aproximadamente 100 personas murieron, y se tiene previsto que esa cifra aumente debido a que al menos 100 personas resultaron heridas, incluidas varias con quemaduras severas. Las autoridades dijeron que los materiales de construcción altamente inflamables contribuyeron al desastre. La tragedia del martes por la noche es la más reciente que azota a la minoría cristiana de Irak, que en la última década se ha reducido a una fracción de su tamaño anterior debido a los ataques de milicianos.

De momento no había un comunicado oficial sobre la causa del incendio. Pero el canal de noticias de la televisión kurda Rudaw emitió imágenes de cómo las llamas brotaban del techo sobre una lámpara de araña mientras las máquinas de chispas lanzaban fuegos artificiales por debajo.

“Las llamas empezaron a caer sobre nosotros”, comentó Youssef a The Associated Press. “Las cosas se caían y bloqueaban el paso hacia la salida”.

Los invitados, sentados en largas mesas para la recepción, corrieron hacia las salidas y se fue la luz. El hijo de Youssef trató de ponerla a salvo mientras ella sostenía la mano de su hija. Youssef cayó al suelo, junto a una anciana que se desplomaba indefensa.

El hijo de Youssef trató de patear una puerta atascada pero no pudo abrirla, comentó. En medio del caos, su esposo desapareció. Lograron escapar por otra puerta, y una vez afuera encontró a su esposo, quien había salido por la cocina.

Otro invitado, Nabil Ibrahim, se encontraba afuera con uno de sus hijos tomando aire fresco cuando estalló el incendio. Su esposa, hija y otro hijo se encontraban en el salón. Él y su hijo corrieron hacia el recinto, “y vimos gente quemándose y gritando”, relató.

Él y otras personas trataron de sacar a la gente. Vio a una mujer inconsciente que era sacada, pero posteriormente se enteró que había muerto de asfixia. Eventualmente, el hombre logró escapar por la cocina y encontró al resto de su familia afuera.

Con tantas personas atrapadas en el interior, alguien llevó una excavadora e hizo un hoyo en el pasillo del salón, dijeron sobrevivientes.

#Kurdistan @IKRPresident Nechirvan Barzani visits the victims of #Hamdaniya fire in Mosul, who receive medical treatment at #Erbil hospitals. pic.twitter.com/GeJTQ3LgVs

— Kurdistan Region Presidency (@KurdistanRegion) September 27, 2023