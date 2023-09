Acapulco: Expresidente de la Barra de Abogados y colaborador de la UAG son asesinados

El abogado y su acompañante fueron atacados a balazos a bordo de su automóvil, al exterior del edificio donde se encuentra su despacho.

Acapulco, 27 de septiembre (ElSur).- El expresidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Salomé Gutiérrez Aguirre, y Guillermo Solís Lara, colaborador del Rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Javier Saldaña, fueron asesinados ayer a balazos. Además otros tres hombres fueron heridos en diferentes hechos de violencia en Acapulco.

El expresidente de la Barra de Abogados de Acapulco y exaspirante a la Fiscalía de Guerrero en 2018, Salomé Gutiérrez Aguirre, fue asesinado a balazos dentro de su automóvil y su acompañante resultó herido en la colonia Centro.

El hecho violento fue reportado al mediodía de este martes en la avenida Cincio de Mayo, frente a la pozolería La Chilapeña, informaron policías estatales.

Testigos dijeron a las autoridades que hombres armados atacaron a balazos a los dos abogados que iban en un automóvil azul Corolla, de la marca Toyota.

Tras los disparos, el conductor chocó contra dos automóviles que estaban estacionados en la vialidad, que conecta a la avenida Costera.

Según testigos se escucharon más de 30 detonaciones de arma de fuego. La vialidad estuvo cerrada durante tres horas por las diligencias de las autoridades.

De acuerdo con la información oficial recabada, el asesinado a balazos era un abogado de profesión y expresidente de la Barra de Abogados de Acapulco y aspirante a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el 2018, durante la administración del exgobernador priista Héctor Astudillo Flores.

Mientras que el herido, también de profesión abogado, quien lo iba acompañando en el automóvil, fue atendido por paramédicos y llevado a un hospital cercano.

El hecho violento fue cerca de las oficinas de los abogados, en un edificio de cinco pisos, donde ellos tenían su despacho en el tercer nivel del inmueble.

La construcción y el automóvil tenía una distancia de unos 100 metros lineales, y a unos 300 metros del Centro Joyero de Acapulco.

En el lugar hay negocios de venta de mariscos, lonchería, reparación de relojes, aluminio, vidrio y venta de suplementos alimenticios.

En el otro caso, un colaborador del Rector electo de la UAG fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Condesa, a una cuadra de la avenida Costera, atrás de la agencia automotriz BMW.

El crimen fue reportado a las 10:36 horas, en la Costera Vieja, en un callejón de dicho fraccionamiento, informaron policías municipales.

El reporte policiaco indica que hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron al hombre que iba en su automóvil Volkswagen tipo Jetta y le dispararon a quemarropa.

Se supo que el hombre asesinado a balazos, era hermano del secretario particular del rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, quien hoy toma el cargo.

La víctima fue identificada como Guillermo, hermano de Julio Solís Lara, trabajador del campus de la UAG de Llano Largo, muy allegado de Saldaña Almazán, de acuerdo con la información recabada.

Se supo que la víctima iba a ser parte del equipo de trabajo del rector electo de la UAG, que hoy toma protesta en la zona Diamante de Acapulco.

Apenas ayer a las 9:00 horas legó un convoy de 210 efectivos del Ejército para reforzar la seguridad en colonias de Acapulco.

Con estos casos suman -en lo que va del mes- 50 muertos en Acapulco; y en el año 413 asesinatos, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.

Por otro lado, un hombre fue herido a balazos en el fraccionamiento Las Playas, frente al Mercado Santa Lucía, cerca de la playa de Caletilla.

La agresión fue reportada después de las 15:00 horas, en la avenida Costera, cerca del motel Oasis, informaron policías turísticos, quienes indicaron que hombres armados atacaron a balazos a su víctima.

El herido fue atendido por paramédicos y después trasladado a un hospital cercano. En otro caso, un hombre fue herido a balazos, en la colonia Las Cruces, en la gasolinería de esa zona.

El reporte policiaco indica que hombres armados atacaron a balazos a su víctima adentro de su automóvil Nissan-Tsuru.

El herido se fue a un hospital más cercano por sus propios medios y dejó abandonado su automóvil con impactos de balas.

