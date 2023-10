Verstappen domina primera práctica del Gran Premio de México; “Checo” termina tercero

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Max Verstappen de Red Bull ha sido el más rápido en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México, la décimo novena carrera de la temporada, la cual se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El neerlandés finalizó con un tiempo de 1:19.718, seguido de cerca por Alex Albon de Williams quien terminó en segundo lugar con un registro de 1:19.813. El tercer puesto fue para el mexicano Sergio “Checo” Pérez quien paró el cronómetro en 1.20.015.

Tal y como ha sucedido a lo largo de toda la temporada, Verstappen se mostró dominante de principio a fin y dejó en claro que el circuito de los Hermanos Rodríguez se ha vuelto en uno de sus favoritos, pues aquí se ha llevado el triunfo en cuatro ocasiones.

En tanto, “Checo” Pérez, su coequipero, impulsado por el envión anímico de correr en casa, se mostró concentrado y logró posicionarse en el tercer lugar del podio.

Lando Norris de Mclaren con 1:20.237 y Charles Leclerc de Ferrari con 1:20.297 completaron el top 5 de los mejores pilotos de la primera práctica.

La segunda sesión de prácticas del Gran Premio de México se correrá este día en punto de las 16:00 horas.

A pesar de ser el primer día de actividades del Gran Premio de México, miles de aficionados del deporte motor arribaron desde las primeras horas de esta mañana para disfrutar del espectáculo de la Fórmula 1 y refrendar su apoyo al piloto oriundo de Guadalajara.

Como cada año, la afición mostró su respaldo a “Checo” pues la gran mayoría de los asistentes portaban prendas con los colores de la escudería austriaca.

A fast start to Friday 🏁 P1 for Max and P3 for Checo in FP1 👏 pic.twitter.com/DG5C9eGOeu

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 27, 2023