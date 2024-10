“Eternos por Amor”, la travesía inmersiva que honra el legado de los que ya no están

Las puertas a esta experiencia multisensorial se abrirán el 2 de noviembre y los que los asistentes podrán conectar con la cultura del Día de Muertos a través de un altar inmersivo, además de personalizar una botella de tequila.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Para los mexicanos, una vida no es suficiente. No importa cuántos momentos compartamos, cuántas fiestas celebremos, ni cuántas veces nos reunamos con nuestros seres queridos, siempre deseamos más: más tiempo, más historias y más memorias. Con esto en mente, Don Julio creó una experiencia única que forma parte de su campaña “Eternos por Amor”, diseñada para honrar la tradición mexicana de recordar y rendir tributo a los seres queridos que ya no están.

El día 2 de noviembre, Don Julio abrirá las puertas a esta experiencia multisensorial en la que los asistentes podrán conectar con la cultura del Día de Muertos a través de un altar inmersivo y la oportunidad de personalizar su propia botella, en homenaje a los que se fueron, celebrando así el legado que éstos dejaron y el amor que sigue vivo.

La experiencia ha sido curada por la reconocida artista visual mexicana Betsabeé Romero, quien participa como asesora cultural y ha sido clave en la creación de este espacio que conecta el pasado, el presente y la eternidad del amor a través del tequila. Romero ha fusionado tradición e innovación para crear una ofrenda eterna que invita a los asistentes a celebrar el amor y la vida de aquellos que ya no están.

“Esta tradición, que honra a aquellos que ya no están con nosotros, no es sólo un homenaje a la muerte, sino una vibrante celebración de la vida. Los mexicanos siempre encontramos formas de mantener presentes a nuestros seres queridos a través de ofrendas, recuerdos que trascienden el tiempo. Así, el amor y la memoria continúan vivos, conectándonos con lo que ha sido y lo que siempre será” comenta Ana Lizarraga, Directora de Relaciones Públicas en Diageo México.

“Eternos por Amor” destaca la conexión entre el agave – símbolo de conexión entre la vida y la muerte -, la tierra y el legado de Don Julio. “En México, el amor trasciende la vida, y el agave es el mejor símbolo de esa permanencia. Nuestro tequila es una expresión viva de ese amor eterno, un homenaje a aquellos que nos siguen acompañando en espíritu”, agregó Lizarraga.

Como parte de este recorrido, los asistentes degustarán una selección especial de cócteles diseñados en colaboración con Handshake, el mejor bar de Norteamérica según la lista North America’s 50 Best Bars, los cuales están inspirados en las tradiciones mexicanas y han sido creados especialmente para conmemorar esta ocasión tan especial.

La experiencia culminará con un emotivo momento donde, gracias a la tecnología de inteligencia artificial, los visitantes podrán compartir simbólicamente con sus seres queridos que ya no están, cerrando así la celebración con un profundo sentido de conexión.

LLÉVÁTE UN PASE DOBLE PARA “ETERNOS POR AMOR”

Don Julio dejó un acceso doble para conocer “Eternos por amor” para el 2 de noviembre, sólo tienes que responder las siguientes preguntas:

-¿Con qué famoso bar de la Ciudad de México creó Don Julio una serie de cocteles?

-¿Cómo se llama el artista mexicano que intervino la botella de Don Julio 70 edición especial de Día de Muertos?

Mande las respuestas a [email protected] con el asunto: Eternos por amor. El primer mail en llegar con las respuestas correctas, el asunto y el nombre completo se llevará el pase.