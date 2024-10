Biden critica a Musk tras artículo de que el CEO de Tesla trabajó ilegalmente en EU

NUEVA YORK (AP).— El Presidente estadounidense Joe Biden criticó a Elon Musk por su hipocresía en materia de migración después que se publicara un informe de que el director ejecutivo de Tesla llegó a trabajar en Estados Unidos sin autorización legal. Musk, nacido en Sudáfrica, negó la acusación.

“Ese hombre más rico del mundo resultó ser un trabajador ilegal aquí. No, lo digo en serio. Se suponía que debía estar en la escuela cuando llegó con una visa de estudiante. No estaba en la escuela. Estaba violando la ley. ¿Y ahora habla sobre todos estos ilegales que llegan?”, destacó Biden en un acto de campaña el sábado en Pittsburgh en un salón sindical.

El Washington Post reportó que Musk trabajó ilegalmente en Estados Unidos con una visa de estudiante. El periódico, citando documentos de la empresa, antiguos socios comerciales y documentos judiciales, publicó que Musk llegó a Palo Alto, California en 1995 para un programa de posgrado en la Universidad de Stanford “pero nunca se inscribió en cursos, sino que trabajó en su startup”.

Musk escribió en X en respuesta a una publicación en video de los comentarios de Biden: “De hecho, se me permitió trabajar en Estados Unidos”. Musk agregó: “El títere de Biden está mintiendo”.

And give responsibility for streamlining legal immigration management to a competent company, as the bureaucracy is utterly broken.

It is literally easier for a serial killer to get into America than a Nobel Prize winner! https://t.co/RMavZ6mr4P

