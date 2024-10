EU: Buscan a presunto depredador sexual infantil; posiblemente esté vestido de mujer

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 27 de octubre (LaOpinión).- La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson en Oregón anunció el sábado que Christian Bert Fischer, de 42 años, es buscado en Florida por viajar para encontrarse con una menor después de usar una computadora para atraer a la niña.

Las autoridades dijeron que Fischer tiene vínculos con el sur de Oregón y está prófugo después de eludir la captura por parte de la policía en Coeur D’alene el martes 22 de octubre.

En el segundo día del juicio de Fischer en el condado de Hernando, Florida, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) dijo que el hombre no se presentó ante el Tribunal y huyó inmediatamente del estado ese mismo día.

Los investigadores descubrieron que huyó a California, Oregón y, más recientemente, al norte de Idaho. Las autoridades agregaron que Fischer ha estado utilizando “nombres ficticios” y probablemente ha utilizado dinero en efectivo y ha hecho que sus asociados paguen ciertos gastos mientras ha estado prófugo.

Have you seen Christian Bert Fischer?

He evaded the U.S. Marshals Greater Idaho Fugitive Task Force in northern Idaho on Tuesday.

Fischer is described as being 5'10", 200 lbs., with blonde hair and hazel-colored eyes.https://t.co/PF00q2Y1ye

— Ashley Carter (@AshleyCarterTV) October 24, 2024