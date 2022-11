Opositores acusan movilización pagada; “¡no somos acarreados!”, gritan participantes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a las calles como en su época de activista junto con políticos afines y miles de ciudadanos. Por su parte, la oposición aseveró que muchos de los asistentes fueron forzados a participar, pero los manifestantes lo han negado.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- La marcha de este domingo que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar sus cuatro años de Gobierno ha ocasionado diversas reacciones en personajes de la oposición, entre los que destacan los exmandatarios Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, así como el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN).

A través de un comunicado, Marko Cortés Mendoza, líder nacional del blanquiazul, aseguró que la marcha de esta mañana sólo busca ocultar los crecientes problemas de México, como la violencia, el aumento de la pobreza y la falta de empleos bien pagados.

Acusó además que el Jefe del Ejecutivo federal utilizó a “beneficiarios de programas sociales para obligarlos a salir a las calles y así evitar sentirse solo ante el rotundo fracaso de su Gobierno”.

.@lopezobrador_ obligará a salir a las calles a beneficiarios de programas clientelares para evitar sentirse solo ante el rotundo fracaso de su gobierno, pero el tiempo se le acaba y ya no podrá ocultar que en todos los rubros estamos peor con Morena. 📎https://t.co/vZ4thC4qAj pic.twitter.com/wLJPiLg2SG — Marko Cortés (@MarkoCortes) November 27, 2022

“Al estar por comenzar el quinto año de su Gobierno y no tener resultados, el Presidente López Obrador acarreará a los beneficiarios de los programas clientelares, para evitar sentirse solo ante el rotundo fracaso de su Gobierno, el tiempo se le acaba para cumplir las promesas y grandes expectativas que creó durante la campaña del 2018”, agregó.

Señaló que aun cuando López Obrador “descalificó, subestimó y se burló” de la movilización en contra de la Reforma Electoral que se realizó el pasado 13 de noviembre, “quedó claro que le dolió profundamente el fuerte mensaje de la gente y en lugar de ponerse a trabajar para dar resultados, se puso a organizar la marcha que tendrá acarreados, amenazados y pagados por los gobiernos de Morena”.

Por su parte, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) afirmó que hoy terminó la Presidencia, ya que Andrés Manuel López Obrador “renunció a ser Presidente de todos los mexicanos para convertirse meramente en Jefe de una facción”.

El día de hoy terminó la presidencia. El Presidente @lopezobrador_ renunció a ser Presidente de todos los mexicanos para convertirse meramente en Jefe de una facción. — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) November 27, 2022

Mientras tanto, Vicente Fox Quesada, quien gobernó México del 2000 al 2006, compartió una fotografía con la cual denunció una supuesta entrega de desayunos durante la marcha de este domingo. Y aunque la imagen no tiene contexto, el expresidente aseguró que quienes apoyan la administración de López Obrador se “conforman con poco”.

“¡Va nuestro dinero! Delito flagrante y documentado. Pobre diablo que nunca aprendió a gobernar México. ¡Así paga a sus feligreses! ¡Chairos, con qué poco se conforman!”, escribió Vicente Fox en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, la Diputada del PAN, Margarita Zavala Gómez del Campo, criticó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por asistir a la movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

CHAIROS CON QUE POCO SE CONFORMAN!! pic.twitter.com/bzApN8sIcZ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 27, 2022

“Usted, Claudia Sheinbaum, es Gobierno: en lugar de marchar, debería escuchar”, expresó en un tuit la también esposa del expresidente Felipe Calderón.

El empresario Claudio X. González Guajardo, uno de los fundadores de la extinta coalición Va por México y quien en sus redes sociales acostumbra a retuitear mensajes en contra del Gobierno federal, arremetió de nueva cuenta contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien señaló de ser un “autócrata” por haber organizado una marcha a capricho.

Asimismo, Claudio X. González, al igual que el panista Marko Cortés, acusó que el Gobierno morenista supuestamente obligó a empleados y beneficiarios de programas sociales a marchar.

Miles de personas marchan este domingo en las principales calles de la Ciudad de México para arribar al Zócalo, donde el Presidente López Obrador aprovechará para dar el informe que tenía previsto para el 1 de diciembre.

Gente de distintos estados de la República, incluidos del sur (Chiapas y Tabasco, por ejemplo) y del norte (Tijuana, Sinaloa y Sonora), portan camisetas o gorras con alusiones a la 4T, la Cuarta Transformación, como se autodenomina el Gobierno federal.

En la caminata de este domingo también participa Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Citlalli Hernández, secretaria general de Morena; Rocío Nahle, Secretaria de Energía; Luisa Alcalde, Secretaria de Trabajo; además de Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores; Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla; Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México; Mario Delgado, dirigente de Morena, y otros simpatizantes del movimiento encabezado por López Obrador como el productor Epigmenio Ibarra; el caricaturista Rafael Barajas, alias “El Fisgón”, y la cantante Eugenia León.

Nada más clasista, racista y narcisista que abusar de la dignidad de personas necesitadas de todo el país acarreándolos a marchar para sobar el ego del autócrata. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) November 26, 2022

El Presidente promovió la marcha como una celebración por los logros a dos años del final de su Gobierno, aunque la oposición ha dicho que la movilización del mandatario fue consecuencia de la realizada en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 13 de noviembre.

Este domingo, los participantes llegaron organizados por el partido gobernante, Morena, y por sindicatos y organizaciones de todo tipo. López Obrador dijo que no se puso “ni un centavo” del presupuesto federal para la marcha, no obstante, la oposición insistía en que muchos fueron forzados a participar, pero los manifestantes lo han negado.

“Se llama ‘organización’ y aunque no lo crean, es lo que estamos haciendo desde 2006”, enfatizó Nelly Muñoz, una administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras viajaba en transporte público junto a una matemática y una diseñadora para participar en el evento.

“Yo vengo desde Sonora en avión y me pagué mi boleto”, explicaba a The Associated Press la abogada América Verdugo.

Celestino Licona, un comerciante del norte de la ciudad, llevaba un letrero que decía en tono jocoso “somos acarreados, porque estamos hasta la madre” de los partidos políticos y de los altos salarios de los funcionarios.

“No somos uno, no somos diez, cuenten prianistas, cuéntenos bien”, “Yo estoy con mi Presidente y no somos acarreados”, gritan otros participantes durante la marcha, que ha aglomerado a decenas de miles de personas.

La movilización, que fue convocada a las 09:00 horas, se convirtió en un río blanco con guinda que recorre todo el Paseo de la Reforma, con fotografías del Presidente en mano y cerca del pecho, peluches de AMLO, y banderas de “Yo Amo la 4T”. La algarabía se ha mantenido a lo largo de la movilización y no decaen los ánimos.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara y AP