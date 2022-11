VIDEO: Policías de Nueva York y transeúnte salvan a hombre que cayó a vías del metro

Nueva York, 27 de noviembre (AP).- Dos agentes de la policía de Nueva York y un transeúnte salvaron a un hombre que cayó a las vías en una estación de Metro en Manhattan, quitándolo del camino de un tren que se acercaba. El rescate audaz fue captado por la cámara corporal de uno de los policías.

Los policías Brunel Victor y Taufique Bokth estaban en la estación cuando vieron a gente conmocionada y gritando desde el lado opuesto de la estación, precisó la policía.

After the Thanksgiving rescue of a male who fell on the subway tracks in Harlem, Officers Victor & Bokth spoke to @ABC7NY's @CeFaanKim to recount their experience. pic.twitter.com/9kpBp6MK8Y

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 26, 2022