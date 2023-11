Ministro propone destitución de legisladores si no designan a comisionadxs del INAI

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó la necesidad de destituir a senadores por omitir la resolución del Pleno para el nombramiento de las y los comisionados restantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Desde la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el Ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, reiteró su postura sobre remplazar a los legisladores por no acatar la resolución del Pleno respecto a los nombramientos, la cual fue aprobada el pasado 23 de agosto y llevada a cabo antes de que concluya el presente periodo de sesiones el próximo 15 de diciembre.

“Claro que tenemos que destituirlos, hay una responsabilidad (…) tenemos que hacer algo, si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? (…) La Corte va a exigir que se nombre y si no se nombra, iniciará el proceso de destitución, que nos lo van a cumplir, puede ser que no, pero la responsabilidad política, la respuesta de la sociedad frente alguien que no cumple debe ser contundente”, indicó.