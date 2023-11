Senadores aprueban a aspirantes a Ministra. Las 3 aseguran autonomía e imparcialidad

Luego de su comparecencia ante la Comisión de Justicia, dicha instancia del Senado de la República aprobó el dictamen, por lo que será turnado al Pleno para su votación.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- La Comisión de Justicia del Senado de la República avaló por mayoría de votos la idoneidad de las tres aspirantes propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo que dejó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luego de que recibir a las tres aspirantes —María Estela Ríos, Lenia Batres Guadarrama y Bertha María Alcalde Luján— ante la Comisión para ser entrevistadas, el dictamen fue aprobado con 12 votos a favor, cinco en contra y una abstención por parte de la Senadora Claudia Ruiz Massieu.

Los tres perfiles durante sus respectivas comparecencias no negaron su simpatía por los planteamientos de la Cuarta Transformación y el rumbo que toma el Presidente López Obrador con el país; sin embargo, aseguraron que eso no implica su capacidad de ejercer el cargo de Ministra de la Suprema Corte desde la imparcialidad.

La Comisión de Justicia del Senado aprueba la idoneidad de Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos para ser Ministra. 🟢12 votos a favor

🔴5 votos en contra

🟡1 abstención La terna pasa al pleno del Senado. Salvo que ocurra otra cosa, se votaría el miércoles. Se… pic.twitter.com/qEcujGx7Dc — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 28, 2023

ALCALDE LUJÁN ABOGA POR EQUIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PODER JUDICIAL

Bertha Alcalde Luján, hermana de la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, fue la primera en ser citada, donde subrayó la necesidad de un sistema de justicia más equitativo.

“Deseo formar parte del máximo tribunal de justicia de nuestro país, para poder contribuir a hacer realidad los anhelos de justicia de un pueblo que aspira y exige fortalecerla”, destacó.

En ese mismo tono, enfatizó que de ser elegida ministra se desempeñará con respeto a la Constitución, con independencia de criterio y robustecerá el Estado de Derecho, a lo que reiteró la garantía de su independencia y autonomía en el cargo.

Bertha Alcalde: "Le tengo aprecio al Presidente, pero mi lealtad es con la Constitución". Así respondió al cuestionamiento de la Sen. Claudia Anaya. Y con esto termina la comparecencia. Seguirá Lenia batres. pic.twitter.com/uL7NJUsIvb — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 27, 2023

Con respecto a la idea de un sistema de justicia más equitativo, Bertha Alcalde aseveró que la falta de acceso a la justicia es un reflejo de las profundas desigualdades sociales, las cuales permean en el funcionamiento de nuestro sistema jurisdiccional.

En otra materia, al ser cuestionada sobre la propuesta del Gobierno federal para cambiar la designación de las y los ministros de la Suprema Corte a través de la elección popular, la funcionaria dijo que está dispuesta a abrir el debate para analizar cuál es la mejor forma de nombrarlos; sin embargo, enfatizó que la decisión deberá de ser tomada por el Poder Legislativo.

Además, señaló que se requiere dotar al sistema de justicia una mayor legitimidad, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la SCJN deben abordar con mayor eficacia los problemas centrales que afectan su credibilidad, como los privilegios, el influyentismo y la corrupción.

Es por ello que puntualizó que no basta con señalar aquellos jueces que cometen irregularidades, sino crear mecanismos más eficaces para identificarles y sancionarles.

BATRES ARREMETE CONTRA MINISTROS

La siguiente persona en ser entrevistada fue Lenia Batres Guadarrama, hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Durante su comparecencia, acusó a las y los ministros de la Suprema Corte por invadir las facultades del Poder Legislativo y violentar el principio de actuación democrática. Para ello, citó resoluciones del máximo tribunal como los referentes al Plan B de la Reforma Electoral, la distribución de los libros de texto gratuitos, la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, entre otras.

Sin sorpresas, Lenia Batres se lanza contra el Poder Judicial. Cuestiona decisiones como invalidar el Plan B, 'asumiendo funciones del Poder Legislativo'. Recrimina que no se han bajado el sueldo. Y critica que no han entregado los fideicomisos judiciales al Gobierno Federal. pic.twitter.com/dvCKPGqUCs — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 27, 2023

“Hablando de división de poderes, se establece que no podrán reunirse los poderes legislativos, ejecutivo, y Judicial en una sola persona o corporación, y cuando el Poder Judicial actual legislando, abrogando leyes completas aprobadas por el Poder Legislativo, con base en principios que él mismo definió, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el Artículo 49 constitucional”, declaró.

Asimismo, advirtió que viola la Ley de Amparo cuando suspende actos del Poder Ejecutivo y al otorgar suspensiones con carácter general de leyes completas.

“Ni en estos casos, ni en otros como el reciente desacato para disponer de los recursos de fideicomisos para las personas damnificadas en Guerrero, el Poder Judicial tiene ninguna justificación”, añadió.

Es por ello que advirtió que el poder del mercado es el que mayor amenaza representa para la independencia, la imparcialidad y la objetividad de los poderes judiciales, ya que este, argumenta, llegó para “subordinar a los poderes constituidos hasta convertirlos en agencias de transmisión de sus necesidades”.

Batres Guadarrama afirmó que de aprobarse su nombramiento, su actuar se guiaría por principios democráticos y de derechos humanos asentados en la Constitución Política, de origen popular y republicano, porque “las constituciones y las leyes son útiles cuando resguardan los derechos de las personas, sobre todo de aquellas que han sido excluidas del ejercicio de la dignidad”.

ESTELA RÍOS GENERA OBJECIONES POR SER CONSEJERA JURÍDICA

La última en llegar para ser entrevistada fue la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos.

Durante su intervención, se dijo afín a las ideas y al proyecto que encabeza el Presidente López Obrador; sin embargo, sostuvo que mantiene una independencia y criterio y que, en caso de llegar a la Suprema Corte, dejará de lado “cualquier pasión”.

“Sí quiero reconocer que sí soy afín a las ideas del Presidente, a su proyecto, y por eso acepté cuando me ofreció ser Consejera. Y por qué soy afín, porque he visto cómo él, y a mí eso me congratula mucho, está haciendo cumplir la Constitución en lo que hace a los derechos humanos”, expresó.

Asimismo, señaló que, en caso de que el mandatario le diera una orden que fuera en contra de sus convicciones, no la aceptaría.

La Consejera Jurídica no sólo le miente a los Senadores. También le advierte que si interpretan que su cargo tiene rango de Secretaría de Estado, violan sus derechos humanos. ¿Pero ya leyó su propio reglamento interna que ella mismo aprobó? REGLAMENTO INTERIOR DE LA… pic.twitter.com/N1CgVBjRfN — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 27, 2023

“También hay que decir que, el que yo tenga una posición respecto a cómo deban resolverse ciertos asuntos, tampoco viola el principio de la independencia del Poder Judicial y menos de la SCJN”, añadió.

Pese a dichos argumentos, algunos de los senadores miembros de la Comisión de Justicia expresaron su objeción con la propuesta de Estela Ríos ya que al ser Consejera Jurídica, cargo que es tratado al nivel de una Secretaría de Estado, no cuenta con los requisitos requeridos para buscar el cargo de Ministra de la Suprema Corte, algo que ella misma aseguró que no sería un impedimento.

“Si se hace una interpretación equiparándome de Consejera como Secretaria de Estado se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, derecho que está establecido no sólo en la Constitución, sino en tratados internacionales”, señaló Estela Ríos.

Sin embargo, el Artículo 4to del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal establece que su persona titular “tiene el rango de titular de Secretaría de Estado”, hecho que contrariaría al párrafo VI. del Artículo 95 constitucional, el cual señala que, para ocupar el cargo de Ministro o Ministra de la Suprema Corte, la persona no debe de ser Secretario de Estado, Fiscal General, Senador, Diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento.