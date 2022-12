Que es brujo, narco o se reelegirá: olas de fake news sobre AMLO saturan 2022

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– En lo que va de su mandato el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido protagonista de noticias falsas, mejor conocidas como fake news, y este 2022 no fue la excepción pues este tipo de publicaciones no dejaron de circular en redes sociales e incluso en medios de comunicación.

Con propósito de desmentir las “noticias falsas” que circulan en Internet, el 30 de junio de 2021 el Presidente lanzó en su conferencia matutina la selección denominada “Quién es quién en las mentiras de la semana”.

Uno de los principales difusores de las fake news contra López Obrador fue el exmandatario federal Vicente Fox Quezada, quien este año compartió en sus redes dichas “noticias” en diversas ocasiones.

En abril de este año, en el marco de la consulta de revocación de mandato, el expresidente difundió un video a través de Twitter asegurando que las imágenes, que evidenciaban supuestas irregularidades en las casillas, correspondían a este ejercicio participativo.

No obstante, el clip pertenecía al ejercicio ciudadano que se llevó a cabo el 1 de agosto del 2021 con el que se buscaba determinar si se enjuiciaba a los exmandatarios mexicanos. En este sentido, Ciro Murayama, Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), exhortó a Fox a no desinformar a la ciudadanía.

El último tropiezo del expresidente blanquiazul tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, cuando compartió una publicación en la que se aseguraba que un sobrino del actual Presidente habría sido designado como Subdirector de Comunicaciones y Transportes.

Sin embargo, el exmandatario no corroboró dicha información y cayó en una fake news, ya que, además, de que la noticia era falsa, en realidad el joven, de quien se aseguró sería hijo de Felipa Obrador, prima del Jefe del Ejecutivo federal, era un actor de la industria pornográfica, lo que terminó por generar infinidad de burlas hacia Fox por lo que éste tuvo que borrar la publicación.

SACAN DE CONTEXTO VIDEO

Cuando se trata de fake news la redes sociales juegan un papel muy importante ya que son las plataformas en las que tienen mayor difusión, como fue la noticia en que se aseguró que, luego de su renuncia como Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo hizo declaraciones en contra del Gobierno que encabeza López Obrador.

Pese a que lo expresado por la exfuncionaria es real, el momento fue sacado de contexto pues el material se publicó originalmente el 16 de octubre de 2018 y no tras renunciar al Gabinete del tabasqueño.

Los comentarios de Clouthier tuvieron lugar en el triunfo electoral de López Obrador, en julio de 2018, cuando era Diputada federal por Morena. Por otra parte, la crítica que hizo fue dirigida al Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 -2018), particularmente a la comparecencia de Rosario Robles, entonces Secretaria federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

DIFUNDEN AUDIOS Y VIDEOS FALSOS

El pasado mes de julio circuló un audio en la plataforma de WhatsApp en el que supuestamente se escucha al Presidente asegurar que recibió millones de pesos con los que podría lograr la mayoría en el Congreso, y que no le importaba la saturación de hospitales ni los muertos.

No se trataba de un audio real sino de uno manipulado por el estudio de grabación y escuela de audio profesional, Cicuta Records, que difundió en su cuenta de TikTok el pasado 15 de julio de 2022 con el propósito de demostrar la facilidad con la que se puede alterar una grabación.

En febrero de este año, de igual forma, se dio a conocer un video en el que se aseguró que varias empresas de origen español se fueron de México debido a la inconformidad que generaron las presuntas nuevas condiciones que impuso el Gobierno federal contra ellas, situación que nunca sucedió.

Esta noticia falsa tuvo lugar luego de las críticas que el mandatario federal expresó contra las empresas españolas, específicamente las del sector energético, por los abusos que, consideró, han realizado en nuestro país, por lo que también sugirió hacer una “pausa” diplomática entre ambas naciones.

En junio pasado circularon varias noticias falsas respecto al Jefe del Ejecutivo Federal, en la primera se aseguró que el tabasqueño afirmó que desde 2023 no habría dinero para pagar pensiones de jubilados, declaraciones que supuestamente quedaron registradas en video, sin embargo la grabación fue editada y no mostraba todo lo expresado por el mandatario.

Un video, publicado a fines de mayo en YouTube, aseguraba falsamente que López Obrador declaró que ya no habría dinero para pagarles a los trabajadores jubilados. En la grabación un hombre señala: “No habrá más dinero que repartir electoralmente. Ni siquiera para lo que les corresponde oficialmente como las pensiones”.

Más adelante se muestra a López Obrador diciendo en una conferencia de prensa: “Les comentaba yo la vez pasada que a partir del 2023 van a empezar a recibir pensiones incompletas trabajadores jubilados, o sea que es algo grave”. En el se repite la declaración del Presidente mexicano pero ralentizada. Posteriormente el conductor asegura, sin mostrar evidencia, que esto es consecuencia de que López Obrador se acabó los fondos en regalos y dádivas.

El video estaba editado.

Otra afirmación falsa que circuló ese mismo mes fue la de que el Presidente mexicano faltó a la Cumbre de las Américas, que se realizó en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio, para evitar arresto de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ya que presuntamente lo tenían fichado y si pisaba suelo estadounidense sería arrestado debido a sus supuestos nexos con el narcotráfico.

Lo cierto es que López Obrador no se encuentra en el listado de individuos fichados y buscados por la DEA.

Además, previo al evento internacional, el mandatario mexicano informó que no acudiría a la Cumbre de las Américas en protesta de que se excluyera de la lista de invitados a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y señaló que enviaría al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

A finales del mismo mes, el 29 de junio, en la conferencia del Presidente López Obrador se desmintió que ciudadanos de origen venezolano sin documentos buscando ingresar a México estuvieran llegando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como se aseguró en un video difundido en la plataforma de TikTok. Al respecto, Ana Elizabeth García Vilchis comentó que quienes hicieron circular esta información, Beatriz Pagés y Javier Lozano, no presentaron prueba alguna de sus afirmaciones.

LOS SUPUESTOS VÍNCULOS CON EL NARCO

En octubre de este mismo año, el Presidente López Obrador rechazó las acusaciones respecto a que había visitado el municipio de Badiraguato, lugar de donde es originario Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Sinaloa, para reunirse con integrantes del Cártel de Sinaloa.

El mandatario federal aclaró que no acudió a Badiraguato sino Guamúchil, y que el propósito de la visita estuvo relacionado con la producción de alimentos ya que, subrayó, Sinaloa es el estado granero del país.

“Hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa a reunirme con miembros del Cártel de Sinaloa, pues no. Voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora que no debe de estigmatizarse”, comentó durante la conferencia de prensa de ese lunes.

¿MAGIA NEGRA EN PALACIO?

Fue el 1 de diciembre cuando el Presidente respondió a los señalamientos que hizo en su contra el periodista Pedro Ferriz de Con, quien aseveró se llevan a cabo prácticas de magia negra en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

En respuesta, el Presidente de México señaló que, pese a que respeta todas las creencias, los señalamientos de Ferriz de Con son “una caricatura de protesta”, incluso hizo referencia a otras veces en que ha sido acusado de corrupto o de acarrear gente a sus actos políticos como el que se llevó a cabo el pasado 27 de noviembre.

HASTA MONTAJES…

Tras la publicación del libro El Rey del Cash, de la escritora Elena Chávez González, en redes sociales se difundió una fotografía que muestra a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presuntamente promocionando dicho ejemplar, en el que la autora acusa al Presidente López Obrador de actos de corrupción.

No obstante, la imagen fue un montaje, y en realidad corresponde a la fotografía que la mandataria capitalina utiliza en sus perfiles oficiales de sus respectivas redes sociales, como Facebook y YouTube, la cual fue publicada desde el pasado 30 de septiembre.

Otra imagen falsa sobre el Presidente de México que se viralizó a finales del mes de octubre fue una en la que se señaló que él y el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) eran compadres, debido a que el tabasqueño aparece con la familia, esposa e hijos, del dirigente tricolor.

Fue Ferriz de Con quien publicó el tuit en el que se aseguró que la fotografía fue capturada el pasado 23 de octubre durante la celebración de la Primera Comunión de los hijos de Alito Moreno, lo que enseguida levantó críticas de usuarios de redes sociales en contra del comunicador.

Lo anterior, debido a que la imagen data del 13 de octubre de 2018, cuando el priista, también conocido como Alito, era Gobernador de Campeche y recibió a López Obrador, entonces Presidente electo, para tratar el tema del Tren Maya.

“Con mucho gusto recibimos en #Campeche al Presidente electo, López Obrador, con quien tendremos una reunión muy importante para tratar el tema del proyecto del #Tren Maya”.

LO ACUSAN DE BUSCAR RELECCIÓN

A finales del mes de octubre, en Twitter circuló fuertemente la afirmación de que el Presidente López Obrador propuso su reelección durante un evento llevado a cabo en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Pero la grabación incluida en el tuit fue editada, como confirmó el sitio Verificado, debido a diversos cortes que tiene el material, mismo que se tomó durante una visita del mandatario federal para supervisar el camino rural en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en donde se refirió a reelección, de la que, dijo, sería contraria a sus principios.

¿AMLO CONTRA LOS NACIMIENTOS?

A inicios del mes de noviembre, en redes sociales se afirmó que el Gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) buscaron prohibir los populares nacimientos, que se utilizan en temporadas navideñas, en lugares públicos debido a que, supuestamente, sería un atentado contra el Estado laico.

Sin embargo, la propuesta es falsa y de acuerdo con datos del portal Verificado, que se encarga de confirmar o desmentir este tipo de información, lo que sí fue un hecho real fue una propuesta para que se prohibiera destinar recursos públicos para pesebres y símbolos religiosos en el ayuntamiento de Chocholá, Yucatán.

Si la @SCJN aprueba el amparo, vas a poder seguir poniendo un nacimiento afuera de tu casa, en tu negocio, donde sea. Porque: 1. Eres persona, no institución. 2. No es con recursos públicos. 3. No es en edificio público. Y 4. No tienes obligación de imparcialidad religiosa.

— Carla Escoffié (@kalycho) November 8, 2022