VIDEOS: Bad Bunny reparte más de 25 mil regalos de Navidad a niños en Puerto Rico

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny llevó felicidad a sus compatriotas más pequeños al repartir diversos artículos deportivos, musicales y materiales de arte como balones de futbol, basquetbol, voleibol, beisbol, guitarras, pianos, entre otros, con motivo de la Navidad.

Por tercer año, el evento en el Coliseo que abrió sus puertas desde las ocho de la mañana congregó a un gran número de gente, algunos de los cuales recibieron los obsequios de parte del cantante y posaron para tomarse fotos con el “conejo malo”.

Infinidad de pequeños, algunos de ellos con discapacidades, llegaron al lugar, el cual fue decorado en forma de caja de regalo y contó con figuras de los Reyes Magos con orejitas de conejo, para recibir personalmente un especial obsequio de manos del cantante creador de éxitos como “Tití me preguntó”, detalló Telemundo.

Benito Martínez convivió con sus fans, además de demostrar lo bonito que se porta con ellos, llenándolos de alegría en estas especiales fechas en las que el funge de Santa Claus con ellos.

A pesar de que el evento comenzaba a las 08:00 horas, las familias llegaron desde horas antes, ya que las personas empezaron a armar filas entre todos los presentes.

Tanto los niños como los adolescentes que asistieron se mostraron emocionados de compartir ese momento con el cantante, ya que desde la fila muchos de ellos gritaban buscando llamar su atención.

FUNDACIÓN GOOD BUNNY

El puertorriqueño creó la fundación con el propósito de promover actividades deportivas y artísticas entre los más jóvenes, es por ello que se ha convertido en una tradición, desde el evento hasta los regalos de juguetes y diversos artículos en sus país natal.

La fundación que preside el interprete de “Me porto bonito” regaló artículos deportivos, juguetes, kits artísticos, instrumentos musicales, entre otros. Pese a las horas de jornada el cantautor se mostró contento ante la entrega de regalos en todo momento.

RETIRO TEMPORAL

A inicios de este mes se dio a conocer que el cantante, representante del género urbano, se tomará un respiro y se alejará de los escenarios el próximo año, por lo que los conciertos que dio en la Ciudad de México sirvieron para despedirse de sus fans por ahora.

Dijo en entrevista para la revista Billboard. Detalló que aún tiene algunos compromisos de trabajo, por lo que volverá a componer, aunque no con la presión que los grandes conciertos implican.

“Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto todo”, dijo el cantante y añadió que se encuentra en “un punto en el que, pase lo que pase no espero que pase nada. Por ejemplo, no estaba buscando una colaboración con Drake. Fue muy espontáneo. Ahora es diferente. Ahora todos, el artista más grande que puedas imaginar, quiere colaborar conmigo”.