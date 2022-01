Funcionarios acusan al dueño de los Oxxo de “campaña negra” y exigen debate público

Los funcionarios de la CFE sacaron gráficos y mostraron información en la que acusan a Femsa de estar mintiendo para mantener tarifas bajas que heredaron de “gobiernos neoliberales” y le lanzaron la propuesta al jefe de la compañía de abrir el debate público.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retaron esta mañana a José Antonio “el diablo” Fernández Carbajal, presidente del consejo de administración de Femsa (Fomento Económico Mexicano), a no pagar “propaganda negra” y aceptar un debate público dentro de la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para demostrar, con datos, que sus tiendas Oxxo no son beneficiarias de subsidios que sacan de todos los mexicanos.

“El diablo” Fernández Carbajal es uno de los más poderosos empresarios de México; ha apoyado, en el pasado, las campañas de oposición contra López Obrador. Es dueño del Tec de Monterrey y de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, entre otras decenas de negocios.

Oxxo lanzó ayer una campaña en la que niega estar pagando a menor precio la energía eléctrica, como dice el Gobierno de México. De eso se trató la respuesta de esta mañana. Los funcionarios de la CFE sacaron gráficos y mostraron información en la que acusan a Femsa de estar mintiendo para mantener tarifas bajas que heredaron de “gobiernos neoliberales”.

Oxxo y FEMSA no dicen la verdad. Pagan menos por la electricidad que la mitad de las familias mexicanas o que las tiendas, además casi no pagan por el transporte de la energía. Oxxo se beneficia de mecanismos ilegales y abusivos que les permiten no pagar lo justo. pic.twitter.com/cPDP9K0FbU — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 28, 2022

Miguel Reyes, director general de CFE Energía, y Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados, dijeron que, de hecho, la empresa de Fernández Carbajal está cometiendo un delito al comprar energía a productores independientes, algo que está expresamente prohibido. También dijeron que los Oxxo no pagan la conducción de la energía a quien es dueño de la infraestructura, que es la CFE.

Morales Vielmas dijo que los Oxxo pagan 11 centavos por cada kilowatt/hora en el transporte de la energía. “Una tienda normal paga un peso”, dijo. “Podemos estimar cuánto significa este no pago de transporte (o porteo) y son 593 millones sólo en el año 2021. Estos 593 millones fueron ‘socializados’ en el mercado eléctrico mayorista y lo pagamos todos los mexicanos en los recibos”.

“Este beneficio no es ni siquiera un subsidio del Estado. Es un subsidio que damos todos los mexicanos porque no pagar el transporte. No está aquí incluido el costo del respaldo, el que permite tener energía eléctrica 24 horas en cada uno de los Oxxo”, dijo.

“Como ustedes pueden observar, sí tienen grandes beneficios; sí tienen gran interés para que estos sistemas continúes porque las utilidades son extraordinarias. Y no por ser más competitivos y más eficientes, sino porque se les crearon esquemas abusivos y en favor totalmente de ellos. ¿Qué hacen? Buscan todos los mecanismos posibles para poder hacerle del conocimiento de la población, a través de los diferentes medios, con diferentes políticas y campañas sucias, de que son los más honestos del mundo”, dijo el director general de Intermediación de Contratos Legados.

El jueves, las tiendas OXXO le respondieron a López Obrador luego de ser señalados de que pagaban menos de luz.

Por medio de un video compartido en su página https://www.oxxo.com//energialimpia aclaró cuánto paga y dice que esto está certificado ante notario público.

En la grabación se detalló que los usuarios normales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagan 1.53 Kilowatt/hora, mientras que los establecimiento de Oxxo paga 2.51Kilowatt/hora. Ante dicha explicación, se expuso que cada establecimiento paga 33 mil 740 de forma bimestral.

“La mayoría de cada tienda OXXO recibe energía limpia y le cuesta alrededor de 14 mil pesos al mes por consumo de luz que le paga a CFE”.

Además, aseguraron que ahorran con refrigeradores de bajo consumo y luces led. Las tiendas Oxxo aprovecharon para bromear y comentaron que la segunda caja estaba siempre cerrada “para ahorrar luz”.

Dicha aclaración se realizó luego de que el pasado 11 de octubre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la cadena de tiendas OXXO está en contra de la Reforma Eléctrica ya que en 2020 se le obligó a pagar 10 mil millones de pesos de impuestos que debíann al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario mexicano reclamó que la compañía de tiendas de autoservicio se está posicionando en contra de la reforma de ley en materia energética a través del periódico Reforma.

“Pura robadera, ¡vergüenza les debería de dar! Con todo respeto a los de OXXO, ¿cómo van a estar a través del Reforma en contra de la Reforma Eléctrica? Si es inmoral lo que están haciendo”, recalcó el Jefe del Ejecutivo federal.

Ante la prensa reunida en la ahora también residencia presidencial, López Obrador aseguró que esta cadena de tiendas pagan menos luz de la que una familia mexicana promedio y dijo que eso no podía seguir sucediendo ya que se se trata de un negocio que está cometiendo “abusos”.

“¿Cómo van a pagar menos por la luz que las familias de clases populares o clases medias del país? Si los OXXO son un negocio, tienen una utilidad, ¿por qué abusan? Además lo voy a decir: el año pasado les cobramos 10 mil millones de pesos de impuestos que no querían pagar y que debían, y ese es su enojo”, agregó.

Finalmente, el Presidente López Obrador aseguró que su Gobierno no será cómplice ni tapadera de ninguna persona o empresa que busque abusar de la ciudadanía.