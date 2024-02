Departamento de Estado niega apoyo a partidos o candidatos en México por queja de SRE

Ante críticas en México de posible injerencia de EU en las elecciones, la Administración Biden afirmó que respeta el proceso democrático mexicano y no respalda a una candidata o candidato en particular.

Por Jesús García

Los Ángeles, 28 de febrero (LaOpinión).- El Gobierno de los Estados Unidos expresó su respaldo a la democracia en México y dejó en claro que no respalda a ninguna candidata, candidato o partido en particular.

“Como ocurre con cualquier elección, el Gobierno de Estados Unidos no apoya a ningún candidato o partido específico”, dijo un portavoz del Departamento de Estado en respuesta a una pregunta de este diario.

Agregó que se respalda la democracia en México y el derecho de sus ciudadanos a elegir a su siguiente líder, en referencia a la elección del 2 de junio.

“Las elecciones son una oportunidad para que los mexicanos decidan el futuro de su país”, indicó el portavoz. “Apoyamos la democracia de México y el derecho del pueblo mexicano a elegir a sus líderes”.

La respuesta ocurrió tras el cuestionamiento sobre los dichos del Arturo Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, quien afirmó que ciertos “sectores” en EU pretendían intervenir en el proceso electoral mexicano.

“Hay sectores en Estados unidos que buscan tener una política de mayor intervención, una política intervencionista en nuestro país, así que hay que ser muy cuidadosos en actuar como unidad como país”, dijo Velasco en una reunión con senadores mexicanos.

Las expresiones de Velasco ocurrieron en medio de reportes contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre investigaciones de la DEA a algunos de sus aliados y posibles nexos con el narcotráfico durante campañas presidenciales en 2006 y 2012.

La Casa Blanca, a través del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, negó que hubiera una investigación al Presidente López Obrador, además de defender la relación bilateral entre el Gobierno del Presidente Joe Biden y del líder mexicano.

‼️EXTRA EXTRA‼️ El jefe de la Unidad para América del Norte de la @SRE_mx aseguró en el @senadomexicano que hay sectores en EU buscan intervenir en México; dice que no se trata solo de un “infundio” contra el Presidente de la República. pic.twitter.com/clQySiitqG — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 27, 2024

“Tendría que referirlo al Departamento de Justicia para cualquier cosa específica, y como ya lo han dicho, consta en el expediente que no hay ninguna investigación sobre el Presidente López Obrador”, dijo Kirby en una conferencia virtual con periodistas el 26 de febrero.

La respuesta de Kirby ocurrió tras un reportaje de The New York Times sobre un “requerimiento” federal para indagar la campaña del Presidente mexicano, igual que la investigación que reveló ProPublica sobre 2006. Ambos procesos no avanzaron y funcionarios estadounidenses insistieron en que no hay una indagatoria a López Obrador.

El reporte del Times ocurrió luego de que la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, se reuniera con editores de ese diario neoyorquino.

La respuesta de EU llega a las pocas horas de que López Obrador advirtió que no acudiría a la Cumbre de Líderes de América del Norte si los estadounidenses y canadienses no aseguraban que no intervendrán en el proceso electoral mexicano.

ADMINISTRACIÓN BIDEN APOYA LA DEMOCRACIA

El portavoz del Departamento de Estado defendió el principio de la democracia como forma de Gobierno y voluntad de los ciudadanos.

“Creemos que la democracia –que refleja la participación efectiva y la voluntad del pueblo– es el medio más duradero para promover la paz, la prosperidad, la igualdad, el desarrollo sostenible y la seguridad”, dijo el funcionario.

También hizo referencia al respeto a las elecciones libres y a la Carta Democrática Interamericana, así como la importancia de observadores internacionales, como ha ocurrido en otras ocasiones.

“Estados Unidos apoya elecciones libres, justas, creíbles, inclusivas y pacíficas de conformidad con la Constitución y las leyes electorales mexicanas, así como la Carta Democrática Interamericana”, insistió. “La participación de observadores electorales internacionales y el involucramiento activo de la sociedad civil han sido importantes durante mucho tiempo para la integridad de las elecciones en México y en todo el mundo”.

