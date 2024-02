El INAI inicia investigación por publicación de teléfonos de Sheinbaum y Xóchitl

El comisionado presidente hizo un llamado a la prudencia tras defender que hay información privada, que está siendo expuesta en Internet.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que iniciará una investigación de oficio por presunta vulneración al derecho a la protección de datos personales de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

“Como es de conocimiento público, este fin de semana se filtraron y publicaron en redes sociales números telefónicos y nombres de diversas personalidades, al respecto, como presidente del órgano constitucionalmente autónomo encargado de garantizar el derecho de protección de datos personales, tanto en el sector público, como en el sector privado, reitero mi enérgica condena por la filtración o vulneración de la información privada de cualquier persona”, comunicó Adrián Alcalá, Comisionado presidente del INAI.

En su mensaje, hizo un llamado a la prudencia tras defender que hay información privada, que está siendo expuesta en Internet, “puede derivar en algún tipo de actividad ilícita, así como lastimar la dignidad y seguridad de las personas involucradas e incluso la de sus familias”.

📌El @INAImexico mantiene las puertas abiertas para quienes deseen ejercer su derecho de protección de #DatosPersonales, porque ese es nuestro mandato constitucional. Tengan la seguridad de que protegeremos este #DDHH en todo momento, apegados al derecho. #TodasyTodosSomosINAI pic.twitter.com/uvefRqEi9z — Adrián Alcalá (@AdrianAlcala75) February 28, 2024

Sobre el tema, la Comisionada Josefina Román explicó que la investigación de oficio dará acceso a saber si existió una transgresión a las disposiciones en materia de protección de datos personales.

“Bajo este concepto, tan pronto se tuvo noticia de esta vulneración, este Instituto se dio la tarea de recopilar todas las evidencias que se encontraban publicadas a efecto de allegarse de elementos para iniciar una investigación de oficio, realizando las constancias de dichas publicaciones”, comentó.

También detalló que el INAI dará seguimiento a las publicaciones realizadas el pasado 24 de febrero, así como a cualquier manifestación que se realice en las redes sociales y en general, en Internet: “Ello con la finalidad de llegarse las pruebas necesarias de que puedan desprenderse elementos relacionados con una presunta violación a la normatividad en materia de datos”.

Ante este contexto, sostuvo que las investigaciones dan cuenta de que el INAI no tolerará la violación de la privacidad, “y que habrá consecuencias legales para quienes la lleven a cabo”.

DIFUNDEN NÚMERO DE CANDIDATAS PRESIDENCIALES

La candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, denunció este sábado que ha recibido llamadas y mensajes de odio hacia su teléfono personal.

A través de su cuenta de X, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que, luego de que un usuario publicara su teléfono celular en redes sociales, no ha dejado de recibir llamadas y mensajes de odio, por lo que decidió cambiar su número.

“Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas”, expresó.

Junto con el aviso, compartió una captura de pantalla donde se muestra un mensaje enviado desde un número desconocido para Sheinbaum donde le asegura que no se trata de un bot y que no la representa, seguido de los hashtags #NarcoPresidenteAMLO #NarcoCandidataClaudia y otros más.

El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio ( como el que muestro) pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían… pic.twitter.com/nCFXF5f7lc — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 24, 2024

Por su parte, la candidata a la Presidencia de México por la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, informó el domingo pasado que su número de teléfono fue divulgado en redes sociales, lo que representó un caso más de filtración de datos que afectó a varias figuras políticas en México.

Gálvez publicó en la red social X, antes Twitter, que después de la filtración comenzó a recibir mensajes de odio. Descartó, sin embargo, que pretenda cambiar de número, a diferencia de algunos dirigentes oficialistas afectados por las filtraciones, e invitó a sus seguidores a enviarle mensajes.

“Filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes. Preocúpense, porque esto ya nadie lo para”, sentenció en su publicación.

“Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más, y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan”, agregó.

Filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes. Preocúpense, porque esto ya nadie lo para. pic.twitter.com/Rj06ArcTXV — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 25, 2024