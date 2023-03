Bimbo enfrenta demandas ante tribunales de EU por negarse a pago de horas extras

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos presenta recurso para desestimar contrademanda de Bimbo luego de que dicha empresa se ha negado a pagar horas extras a sus trabajadores.

La dependencia laboral de Estados Unidos señaló que, de acuerdo con la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés), no permite que empleadores hagan valer reclamos contra sus trabajadores que busquen que se les pague salarios atrasados.

“Las empresas utilizan reconvenciones como esta para eludir los requisitos de la Ley de Normas Laborales Justas. Estas empresas quieren tener las dos cosas: quieren los beneficios de no pagar los salarios de horas extras y, si un Tribunal dice que deben pagar según la FLSA, quieren que sus empleados les reembolsen sus propias violaciones de la Ley. Eso simplemente no está permitido”, señala Seema Nanda, Procuradora de Trabajo, en un comunicado difundido por el Departamento de Trabajo estadounidense.

También refirió que, con este pleito legal, “está en juego la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos en virtud de la FLSA” sin temor a que sus empleadores los contrarresten.

