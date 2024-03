Ciudadana de EU vinculada al Cártel de Sinaloa se declara culpable por narcotráfico

Los Ángeles, 28 de marzo (LaOpinión).- La Agencia Antidrogas (DEA) calificó al Cártel de Sinaloa como la organización criminal más grande del mundo y es que, entre sus filas, tiene a ciudadanos de varias partes del mundo, algunos profesionistas, quienes cumplen distintas funciones dentro del grupo que alguna vez fue liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Y para muestra un botón, ya que recientemente una ciudadana estadounidense, Deanna Marie Gerads, de 33 años, de Freeport, en Dakota del Norte, se declaró culpable de cargos de conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas, según informa Kare 11, una filial de NBC.

Ella fue identificada por las autoridades estadounidenses como parte del Cártel, pues desde que intensificaron la lucha contra el fentanilo y otras drogas se amplió el número de objetivos.

Gerads se encontraba en México (en Cuernavaca, Morelos) al momento de su detención, ocurrida en agosto de 2023, en ese momento llevaba un año en una lista de fugitivos por cargos de tráfico de narcóticos desde Dakota del Norte.

