“No tengo miedo a nada”: padre de Debanhi denuncia amenazas por buscar la verdad

Por Aracely Chantaka

Ciudad de México, 28 de abril (Vanguardia).– En medio de la polémica por las condiciones, rodeadas de misterio, en las que perdió la vida su hija, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, su padre, Mario Escobar afirmó que ha recibido amenazas; sin embargo, dijo que está dispuesto hasta a perder la vida con tal de dar con la verdad.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando, quién, no sé, pero no tengo miedo”, dijo el padre de familia.

Escobar ofreció una breve entrevista a medios locales al arribar a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, este jueves.