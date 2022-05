Triangle of Sadness, del sueco Ruben Östlund, gana la Palma de Oro de Cannes

MADRID, 28 de mayo (EuropaPress).- La cinta Triangle of sadness, dirigida por el sueco Ruben Östlund, ha sido galardonada este sábado con la Palma de Oro de la 75 edición del Festival de Cannes, premio al que aspiraba el director español Albert Serra por Pacifiction.

La Palme d’or est attribuée à TRIANGLE OF SADNESS (SANS FILTRE) réalisé par Ruben ÖSTLUND #Cannes2022 #Palmares #Awards #PalmedOr #TRIANGLEOFSADNESS

–

The Palme d’or winner is Ruben ÖSTLUND for TRIANGLE OF SADNESS ! pic.twitter.com/sNH8qUACim

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 28, 2022