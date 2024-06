La moneda mexicana finaliza el sexto mes con pérdidas: desciende 7.7% ante al dólar

El peso mexicano tuvo su peor mes desde marzo de 2020, cuando se decretó la pandemia de Covid-19.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– A pesar de que el peso mexicano recuperó terreno en los últimos días con el anuncio de la política monetaria, los nombramientos de miembros del Gabinete de la Presidenta electa y la reunión del Secretario de Hacienda con grupos de inversionistas en Londres, en junio finalizó con una depreciación de 7.74 por ciento o 1 peso y 32 centavos, su peor caída mensual desde marzo de 2020 cuando se decretó la pandemia de Covid-19.

En su cotización de este viernes, el peso aprovechó el debilitamiento global del dólar, así como el dato de inflación en Estados Unidos y finalizó en 18.2862 unidades, lo que representó una apreciación de 0.67 por ciento respecto al cierre que reportó el Banco de México (Banxico) el jueves. En la semana, la divisa acumuló un retroceso de 0.93 por ciento.

En el mes de junio, el tipo de cambio tocó un mínimo de 16.9183 pesos por dólar la noche del 2 de junio y un máximo de 18.9929 pesos por dólar el día 12 de junio, nivel no visto desde el 20 de marzo del 2023. Esta fue la mayor depreciación mensual del peso desde marzo del 2020, cuando cayó 20.51 por ciento al comienzo de la pandemia.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende entre 18.60 pesos (Banorte) y 18.79 pesos (Citibanamex).

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

De acuerdo con especialistas, la depreciación del peso en junio se debió a diversos factores en México y Estados Unidos que han generado incertidumbre entre inversionistas.

En el caso de México, el partido Morena y sus aliados obtuvieron una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una amplio margen en el Senado, lo que le da vía libre para aprobar cualquier reforma constitucional.

En el mes, el peso borró parte de sus pérdidas a partir del 20 de junio, luego de que la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo presentó a seis miembros de su Gabinete, en donde destacó la designación de Marcelo Ebrard como próximo Secretario de Economía, quien será el responsable de la revisión del T-MEC en 2026, y Juan Ramón de la Fuente como Secretario de Relaciones Exteriores, quien tendrá la tarea, junto con Ebrard, de impulsar la llegada de inversión extranjera directa a México.

Los inversionistas también mantienen cautela por la elección presidencial en Estados Unidos del 5 de noviembre. En el primer debate, el actual Presidente Joe Biden mostró dificultades para argumentar contra Donald Trump. En años de elecciones de Estados Unidos, el peso mexicano se ha depreciado en promedio 6.63 por ciento.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos